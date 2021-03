Disney commence la production de ‘Peter Pan & Wendy’

Disney se prépare à ramener une autre de ses adaptations aux histoires classiques à travers une version renouvelée de l’action en direct dans le cadre de sa nouvelle ligne de remakes, qui comprend « Cendrillon« , »La belle et la Bête« , »Aladdin« et récemment »Mulan».

Aujourd’hui, la « maison de la souris » a annoncé qu’elle avait officiellement commencé le tournage de « Peter Pan & Wendy », un projet qui a traversé une phase de développement très prolongée, devenant l’une de ses productions les plus attendues, comme prévu pour atteindre le public en 2022 via la plateforme de streaming Disney +.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Lin-Manuel Miranda partage la bande-annonce de « In the Heights »

Ce nouveau film présentera des éléments classiques du film d’animation de 1953, même s’il ne devrait pas en être une copie exacte. En effet, il adaptera également certains passages du roman « Peter Pan et Wendy», Publié en 1904 par JM Barrie, le créateur du personnage.

Le film présente la direction de David Lowery, cinéaste responsable du remake sorti en 2016 de «Dragon de Pete”, Basé sur la bande de studio de 1977. Dans cette nouvelle bande, Lowery a réécrit le scénario en collaboration avec Toby Halbrooks, comptant également sur la collaboration du producteur Jim Whitaker.

Il a été confirmé que son casting comprendra la participation de Jude Law, qui jouera l’infâme Capitaine Crochet (Accrocher en Amérique latine). Yara shahidi sera Fée Clochette, Jamais Anderson, fille de l’actrice Jovovich mile et le cinéaste Paul WS Anderson jouera Wendy à côté de Alexandre Molony Quoi Peter Pan.

Molly Parker Oui Alan Tudyk sera le Messieurs Darling tandis que les frères John Oui Michael sera interprété par Joshua Pickering Oui Jacobi jupe, respectivement. Le casting sera complété par Alyssa Wapanetank Quoi Lily tigre Oui Jim Gaffigan Quoi Smee.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Oscar 2021: ce sont les nominés

« Peter Pan C’est l’une de mes histoires préférées, notamment parce que j’ai toujours résisté en grandissant, mais aussi à cause du cœur, de l’aventure et de l’imagination qui font l’histoire originale de JM Barrie si pertinent. Je suis ravi d’avoir l’opportunité de redéfinir ces personnages emblématiques pour une nouvelle génération, encore plus excitée d’avoir une équipe et un casting aussi exceptionnels », a déclaré le réalisateur dans un communiqué.

Malgré les pauses de production imposées en raison de la pandémie au cours de l’année écoulée, le développement du film a connu une progression constante, malgré le fait que son tournage devait débuter à la mi-2020. Il n’y a toujours pas de date officielle pour sa sortie éventuelle.