Disney + choisit Doogie Kamealoha, MD pour la saison 2

Le voyage de Doogie Kameāloha à travers l’adolescence et le monde de la médecine continuera de divertir les fans alors que Disney + a repris Doogie Kamealoha, MD pour une deuxième saison. Il était temps aussi, car le Doogie Howser, M.D. remake mettant en vedette Peyton Elizabeth Lee alors que le prodige médical éponyme a vu sa finale de la saison 1 en novembre. La comédie dramatique médicale de passage à l’âge adulte a déjà conquis tous les cœurs, et il n’est pas étonnant que Disney ait renouvelé l’émission familiale pour une deuxième saison. Cependant, aucune date de production n’a été révélée pour Doogie Kamealoha, MD Saison 2 pour l’instant.

En parlant de la saison à venir, le créateur de la série Kourtney Kang a parlé de quelques idées pour la saison deux dans une interview avec Collisionneur.

Il y a tellement d’histoires et dix épisodes se sont déroulés si vite. Il y a tellement de choses que nous voulions explorer. Une chose que je suis vraiment ravie d’approfondir dans la saison deux, c’est plus d’histoires que seule notre émission pourrait raconter sur Hawaï et la culture hawaïenne, les choses qui s’y passent et ce que c’est vraiment. Il y a des histoires qu’on veut raconter à l’hôpital, entre ce qui se passe dans la vie de Noelani et celle de Charles. Nous avons mis en place ces grands personnages, et maintenant ce serait vraiment génial, dans la saison deux, d’avoir l’immobilier pour approfondir également ce qui se passe avec eux. La saison 1 a tellement parlé de Lahela et de sa famille, et maintenant nous avons tellement de grands joueurs vers qui aller. Avec Mapuana et Jeffrey, leur amitié est si merveilleuse. Maman et papa ont tellement d’amour pour eux. Et même le Dr Lee, à la fin de la saison, fait partie de la petite famille là-bas au travail. Ce serait vraiment excitant d’approfondir ces personnages.