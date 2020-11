Disney + célèbre l’anniversaire de Mickey avec une nouvelle série «  Le monde merveilleux de Mickey Mouse  »

Disney + a donné aujourd’hui aux fans un nouveau regard sur sa courte série animée Le monde merveilleux de Mickey Mouse. La série originale à haute énergie sera présentée en première le 18 novembre 2020 – anniversaire de Mickey.

Le monde merveilleux de Mickey Mouse emmène son public dans une aventure amusante et passionnante avec Mickey et ses meilleurs amis: Minnie, Donald, Daisy, Goofy et Pluto. Le gang doit parcourir les courbes d’un monde sauvage et loufoque où la magie de Disney rend l’impossible possible.

Chaque court métrage de sept minutes est rempli de comédie à rire aux éclats, de décors modernes, d’histoires intemporelles, de nouvelle musique et du style artistique classique incomparable du Mickey la souris short. La série comprendra des histoires inspirées de divers pays des parcs Disney et des camées de personnages classiques du patrimoine Disney.

Le monde merveilleux de Mickey Mouse est produit par Disney Television Animation avec l’artiste et réalisateur primé aux Emmy Awards, Paul Rudish, en tant que producteur exécutif et directeur superviseur. Christopher Willis, le compositeur primé aux Emmy Awards Mickey la souris courts métrages, fournit également la musique de cette série.

La série fait ses débuts exclusivement sur Disney + le 18 novembre.