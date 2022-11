Disney célèbre la Journée Avatar avec la dernière bande-annonce de The Way of Water

A l’occasion de la prochaine première de »Avatar : la voie de l’eau », Disney vient de nommer le 21 novembre comme le »jour de l’avatar », célébré avec la sortie de la bande-annonce finale de la suite très attendue réalisée par James Cameron.

De plus, pour continuer la célébration, Disney a ajouté une nouvelle lentille de réalité augmentée pour Snapchat qui transforme tout utilisateur de l’application en un être de la race Na’vi. Les lunettes utilisent l’apprentissage automatique pour transformer la bouche, les yeux, la forme de la tête, les cheveux et la peau du porteur en temps réel.

La première bande-annonce de la suite d »’Avatar » est sortie plus tôt ce mois-ci, révélant à nouveau le combat de Jake Sully et Neytiri pour protéger leur nouvelle famille et les habitants de Pandora des humains qui veulent profiter des ressources de la planète extraterrestre.

Il semble que les océans des Na’vi occuperont le devant de la scène cette fois-ci, le film promettant de nombreuses scènes sous-marines. Outre les acteurs Sam Worthington Oui Zoé Saldana »Avatar : la voie de l’eau » comprendra également à nouveau stephen lang Comme le colonel Quaritch.

Il a déjà été révélé que Quaritch traquera et combattra à nouveau la famille de Jake et Neytiri avec l’utilisation d’un corps Na’vi, bien qu’il ne soit pas clair pour le moment comment il a pu l’acquérir ou comment il a survécu à la confrontation apparemment fatale. contre Neytiri dans le film précédent.

» The Way of Water » a été filmé en parallèle avec le troisième volet de la franchise et jouera un rôle important pour son avenir. Cameron avait précédemment expliqué que même s’il avait prévu des quatrième et cinquième films, il était prêt à abandonner ces projets si le public ne manifestait plus d’intérêt pour Pandora et les Na’vi.

« Nous sommes dans un monde différent maintenant que lorsque j’ai écrit ces choses, même. C’est le double coup dur : la pandémie et la transmission. Ou, au contraire, peut-être que nous rappelons aux gens ce qu’est aller au cinéma », a-t-il expliqué. . Cameron. »Ce film fait définitivement ça. La question est: combien de personnes s’en soucient maintenant? »

»Avatar: The Way of Water » sortira en salles le 16 décembre.