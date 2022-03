Disney+ : ce sont toutes les premières du mois d’avril

Disney+ Il a déjà présenté son premier catalogue pour avril et promet de captiver à nouveau son public avec toutes ses premières de séries et de films. De cette façon, il cherchera à rester à la position de numéro 1 et à rivaliser avec Amazon Prime vidéo et Netflix. Ensuite, nous vous disons de Spoiler tout ce qui arrive ce mois-ci.

Films

Nate, mieux vaut tard que jamais

Première : vendredi 1er avril

Synopsis officiel :

« Dans Disney’s Nate, Better Late Than Never, Nat Foster (Rueby Wood), 13 ans, a de grands rêves de jouer à Broadway. Il n’y a qu’un seul problème : il ne peut même pas jouer un rôle dans la pièce de l’école. Mais quand Avec leurs parents quittant la ville, Nate et sa meilleure amie Libby (Aria Brooks) s’enfuient à New York pour une chance unique de prouver que tout le monde a tort.

Une rencontre fortuite avec Heidi (Lisa Kudrow), la tante perdue de Nate, bouleverse leur voyage et ensemble, ils doivent apprendre que les plus grandes aventures de la vie sont aussi grandes que des rêves. Le film est basé sur le roman primé du même nom de Tim Federle. »

La série sera la vedette Aria Brooks, Joshua Bassett, Michelle Federer, Rueby Wood, Norbert Leo Butz et Lisa Kudrow.

La fille la plus bizarre du monde

Première : vendredi 1er avril

Synopsis officiel :

« Melién est une jeune fille de 15 ans débordante d’imagination. Elle est seule et choisit de dessiner et de lire, au lieu de passer du temps avec ses camarades de classe. Mais elle assure que ses dessins ne sont pas seulement des dessins, mais des êtres qui ont émergé de son imagination et qui ont maintenant pris une vie propre.

ensembles

animer des histoires

Première : mercredi 27 avril

Synopsis officiel :

« Les histoires animées emmènent le public à la découverte des stands et de la vie d’artistes et d’animateurs talentueux. Chaque épisode se concentre sur un artiste enseignant au public comment dessiner un personnage emblématique d’un film réalisé par Walt Disney Animation Studios. Au fur et à mesure que les dessins sont montrés, on découvre que chaque artiste a une histoire unique à raconter sur son arrivée à Disney et le personnage qu’il a choisi.

Sur le chemin de l’ours polaire

Première : vendredi 22 avril

Synopsis officiel :

« Sur le chemin de l’ours polaire accompagne ceux qui ont créé l’ours polaire de Disneynature dans une expérience stimulante à 300 miles du pôle Nord. En créant un camp arctique local révolutionnaire, l’équipe a bravé des blizzards pratiquement infranchissables et traversé une glace de mer fragile pour obtenir des images sans précédent révélant des images incroyables. des comportements adaptatifs qui ont surpris même cette équipe chevronnée de cinéastes. »

Ma grande petite ferme : le retour

Première : vendredi 22 avril

Synopsis officiel :

« Le spécial Disney + Earth Day, My Big Little Farm: The Return », de National Geographic, est basé sur le film documentaire primé en 2018 qui raconte l’histoire de John et Molly Chester, qui ont quitté Los Angeles pour vivre. une ferme improductive et cultiver des aliments, en harmonie avec la nature, dans le comté de Ventura. La série suit le parcours inlassable de dix ans de ces agriculteurs alors qu’ils transformaient l’endroit en une ferme productive magique et un écosystème riche en biodiversité plein de défis et de célébrations de la vie, documentant l’ensemble du processus. »

Explorateur : Le Dernier Tepui

Première : vendredi 22 avril

Synopsis officiel

Une équipe d’escalade d’élite est en mission pour emmener le biologiste de 79 ans Bruce Means au sommet d’un tepui guyanais, une « île mystique dans les nuages », à la recherche d’espèces inconnues entièrement nouvelles pour la science. L’explorateur du National Geographic Mark Synnott rejoint le grimpeur Honnold sur son premier projet d’escalade depuis FREE SOLO, et le biologiste et grimpeur local Fuco Pisani qui aidera Means à trouver de nouvelles espèces qui, espère-t-il, seront la preuve que cet incroyable « monde perdu » doit être préservé Moon Knight. »

Chevalier de la lune

Nouveaux épisodes tous les mercredis

« La série suit Steven Grant, un employé d’une boutique de cadeaux qui souffre de problèmes de mémoire qui l’effacent ou ramènent des flashbacks d’une autre vie. Steven découvre qu’il a un trouble dissociatif de l’identité et partage un corps avec le mercenaire Marc Spector. Alors qu’ils s’affrontent contre leurs ennemis, Steven/Marc doivent naviguer dans leurs identités complexes alors qu’ils plongent dans un mystère mortel parmi les puissants dieux d’Égypte. »

Étoiles du chevalier de la lune Oscar Isaac, Ethan Hawke et May Calamawy. Mohamed Diab et l’équipe de Justin Benson et Aaron Moorhead Ils ont réalisé les épisodes.

La famille fière : plus grande et meilleure

Nouveaux épisodes tous les mercredis

Dans la suite de la série acclamée, les aventures et les malheurs de Penny Proud, 14 ans, et de sa famille alors qu’ils naviguent dans la vie moderne. Les années 2020 offrent une nouvelle carrière à sa maman (Trudy), de grands rêves à son papa (Oscar) et de nouveaux défis à Penny. Parmi eux, on retrouvera une voisine peu sociable qui pense avoir beaucoup à lui apprendre et le harcèlement de personnalités sur les réseaux sociaux qui cherchent à faire de l’ombre à ses hormones adolescentes.

On retrouvera aussi les copains de Penny : Dijonay, La Ciénega, Zoey et Michael. Sugar Mama est également de retour, prête plus que jamais, à offrir son amour sauvage ou un geste d’amour quand Penny en a besoin. Parmi les nouveaux personnages figurent Maya et KG, qui doivent non seulement relever les défis d’être les nouveaux, mais aussi le fait d’avoir deux pères hommes, une nouveauté à Smithville.

