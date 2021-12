Disney +: ce sont toutes les coutumes de la Colombie que montre ‘Encanto’

‘Charme’ arrivé à la plate-forme Disney + pour raconter l’histoire d’une famille qui vit dans une maison magique au milieu des montagnes en Colombie. Dans le film, les coutumes colombiennes seront vues et pour le réaliser, les producteurs ont eu besoin de l’aide d’anthropologues, botanistes, musiciens, linguistes et architectes colombiens.

‘Charme’, il est chargé de Byron Howard et Jared Bush, avec sa propre musique de Lin-Manuel Miranda. Malgré le fait que le film soit sorti dans le monde entier, beaucoup de gens ne connaissent pas les coutumes de la Colombie. Voici quelques détails que vous n’avez pas pris en compte :

Abus et émigration forcée

La famille Madrigal il a dû quitter son village à cause de la violence. Actuellement, la Colombie connaît une émigration de ses citoyens en raison de conflits internes entre les guérilleros, les paramilitaires, les trafiquants de drogue et les forces armées du pays.

Comme le rapporte le gouvernement colombien qui conserve un document de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) de juin 2021, entre 1985 et 2020, plus de 8,3 millions de personnes en Colombie ont dû quitter leur domicile pour échapper aux combats. .

Bioversité

La Colombie est l’un des 17 pays de la Programme des Nations Unies pour l’environnement il est caractérisé comme mégadivers.

Selon un rapport du gouvernement colombien, le pays possède 14% de la biodiversité de la planète sur son territoire. Dans le film, vous pouvez voir que la maison de le madrigal Il a des palmiers près de la vallée qui sont des arbres de Colombie et les palmiers les plus hauts du monde.

D’autre part, Antonio sera entouré d’animaux tropicaux tels que des toucans, des tapirs, des chigüiros, des coatis et un jaguar, le plus grand félin d’Amérique, et le troisième au monde après le lion et le tigre.

Repas

Bien que la Colombie et le Venezuela se battent pour l’originalité du ‘arepas’, dans le film, vous pouvez voir le rôle qu’ils jouent dans les repas colombiens.

Dans chaque partie de la Colombie, il a son propre style d’arepas. Il y a des frites ou des rôties, de la farine de maïs ou de manioc ou salées, des grandes ou des petites et certaines sont farcies.

Musique

La Colombie a des gens de Europe, Afrique et autochtones indigènes, avec une variété de musique qui est modifiée dans chaque partie du pays. Pendant le film, l’accordéon d’origine allemande sera vu, et l’instrument principal du vallenato, un genre musical du frère antillais colombien de la cumbia, qui joue également tout au long du film.

