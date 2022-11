Disney+ : ce sont les premières qu’il ne fallait pas manquer en novembre 2022

Disney+

Un nouveau mois a commencé et Disney + a de grandes premières, mais il y en a trois à ne pas manquer. Rencontre-les.

Comme toutes les plateformes, Disney+ a renouvelé son catalogue pour le mois de novembre. Après un mois d’octobre plein de succès, l’avant-dernier mois de l’année commence désormais encore plus haut. En effet, le service à la demande a réussi à charmer des milliers de personnes à travers le monde avec ses différents lancements. C’est pourquoi, à cette occasion, cela ne pouvait pas être l’exception et ils préparent de dignes productions à apprécier dans les semaines à venir.

Cependant, il convient de noter que parmi toutes ses premières, il y en a trois qui se démarquent à l’agenda de Disney +. C’est parce que, sans aucun doute, ils se préparent à être les plus frappants, engageants et excitants pour les fans de la plateforme. Rencontre-les.

+ Premières en vedette de Disney + :

1. Les Montanais :

S’il y a une chose qui est certaine, c’est que la famille Montaner a su attirer l’attention du monde entier grâce à son unité et son respect mutuel. Malgré le fait que beaucoup les considèrent comme un « clan fermé », la vérité est qu’ils sont l’une des familles les plus aimées et les plus respectées de l’industrie musicale.

Date de sortie et synopsis : La série Montaner arrivera sur Disney+ le 9 novembre. Dans cette production, vous pourrez voir le phénomène authentique des réseaux sociaux dans lequel cette famille d’artistes emblématique est devenue. Dirigé par l’un des représentants les plus importants de la musique latine, tout au long des épisodes, les téléspectateurs pourront être témoins des défis qu’ils traversent. Ceci tout en cherchant à maintenir une harmonie entre leur vie privée et leur carrière professionnelle.

2. Désenchanté 2 :

Après 15 ans de la première du premier film, cette suite arrive avec les mêmes protagonistes. Amy Adams et Patrick Dempsey se retrouvent dans la bande qui s’apprête à arriver sur Disney+ le 18 novembre.

Synopsis du spoiler : Avec 15 ans de mariage, Giselle et Robert semblent toujours heureux, mais la réalité est qu’elle est très fatiguée de vivre en ville. C’est pourquoi, en tant que famille, ils décident de déménager dans une communauté tranquille à la recherche d’une vie de conte de fées. Cependant, cela ne règle pas leurs problèmes puisque les banlieues ont d’autres règles et une reine : Malvina Monroe qui fait de Giselle une misérable.

En fait, cela en arrive au point où elle se sent très déplacée et frustrée de ne pas avoir trouvé le bonheur pour toujours. Par conséquent, il essaie d’utiliser la magie d’Andalasia pour le résoudre, mais transforme accidentellement toute la ville en un conte de fées, mettant tout le monde en danger. Et, pour le résoudre, il doit courir contre la montre.

3.Saule :

Bada dans le long métrage classique de 1988 Willow arrive à Disney + le 30 novembre. Cette nouvelle série d’action, d’aventure et de fantasy se prépare à sortir un épisode par semaine.

Synopsis officiel : L’histoire commence avec un sorcier en herbe d’un village de Nelwyn et une fille destinée à unir les royaumes, qui ensemble aident à détruire une reine maléfique et à bannir les forces des ténèbres. Maintenant, l’aventure continue dans un monde magique où une race de gobelins – les brownies – s’épanouissent, des sorciers, des trolls et d’autres créatures mystiques, tandis qu’un groupe improbable de héros se lance dans une quête dangereuse vers des endroits au-delà de leur maison, où ils doivent faire face à leur intérieur démons et s’unissent pour sauver leur monde.

