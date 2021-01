Disney + bloque «Dumbo», «Peter Pan», «Les Aristochats» et d’autres classiques animés à partir de profils d’enfants pour «leur contenu raciste»

Disney + a décidé bloquer l’accès aux profils destinés aux enfants de moins de 7 ans sur la plateforme aux classiques d’animation de studio tels que «Dumbo», «Peter Pan» ou «Les Aristochats». Ce sont les titres qui ont fait le plus de bruit quand ils ont vu sa disparition, mais en accédant à partir d’un profil enfant, il a également été impossible de trouver d’autres cassettes telles que «The Jungle Book» ou «The Lady and the Tramp».

Tous sont des films dans lesquels il y a des mois un avis avait été inclus dans le texte avant leur reproduction dans lequel il soulignait que « Ce contenu comprend des représentations négatives ou un traitement inapproprié de personnes ou de cultures. Ces stéréotypes étaient faux à l’époque et ils le sont maintenant« .

Le plus drôle, c’est qu’alors, l’avis a continué à préciser que « Plutôt que de supprimer ce contenu, nous voulons reconnaître son impact néfaste, en savoir plus sur lui et encourager à en parler pour créer un avenir plus inclusif pour nous tous.« pour l’instant prendre le pas de limiter partiellement l’accès à celui-ci. Et c’est cela en profils pour adultes oui nous pouvons continuer à regarder ces films accompagnée de l’avis en question, mais rien ne garantit que cela ne changera pas à l’avenir.

Souviens-toi que ‘Chanson du Sud’ Il brille par son absence depuis le lancement de la plateforme en raison de son contenu raciste, bien que bien avant d’avoir choisi de rendre son existence invisible. La même chose semble peu probable dans ces cas.

Lorsque Disney a décidé d’inclure ces avis dans le texte avant les films dans le cadre de son initiative Stories Matter, il a déjà été clarifié ce qui était dû dans les trois films mentionnés, faisant allusion au Chat siamois aux yeux bridés de ‘Les Aristochats’, les peaux rouges de ‘Peter Pan’ ou les corbeaux de ‘Dumbo’…

Au cas où vous auriez le doute quand exactement l’accès est-il bloquéVous devez simplement essayer de créer un nouveau profil Disney +, où il vous donne la possibilité d’en faire un profil d’enfants. L’activation de cette option signifie que plus tard, il sera impossible d’accéder à ces classiques animés depuis le studio.