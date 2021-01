Disney bloque Dumbo, Peter Pan et les Aristochats pour racisme

Disney bloque Dumbo, Peter Pan et Les Aristochats dans les profils d’enfants en les qualifiant de films pour les 7 ans et plus.

Dans un monde où vos princesses et vos valeurs sont votre drapeau, le racisme est une tache très laide sur le programme. Et précisément, la société Mickey Mouse essaie de l’effacer avec tout ce qu’elle a sous la main depuis longtemps. D’abord avec des messages, mais maintenant, il est allé plus loin. Et est-ce que Disney bloque Dumbo, Peter Pan et Les Aristochats sur les profils d’enfants Disney +.

La raison est, comme nous vous le disons, le racisme que l’on retrouve dans ses films. Ou plutôt les clichés qui contribuent à perpétuer ces stéorotypes. Le pire de tous, bien sûr, nous l’avons trouvé à Dumbo. Le film nous montre un groupe de corbeaux afro-américains où, non content de les montrer tels qu’ils sont montrés, Ils en ont un nommé Jim Crow pour leur chef. Au cas où vous ne le sauriez pas, c’est ainsi que vous connaissez les lois nationales et locales qui ont permis le racisme aux États-Unis et qui ont été abrogées en 1964.

Cela signifie-t-il que les films disparaissent de votre catalogue? Et bien non. Et regardez, je n’aime pas du tout Dumbo, mais pour ceux qui l’aiment, faites-leur savoir qu’ils pourront également en profiter, bien qu’avec l’avertissement pertinent qu’il contient des éléments racistes à l’intérieur. Bien sûr, les récits des plus petits, ceux que nous classons comme « enfantins », ne pourront pas le voir par eux-mêmes. Ils devront aller au profil d’un adulte.

Il reste à voir jusqu’où Disney prévoit d’aller avec ce nettoyage de son image passée. Car, voyons voir, il est vrai qu’il y a beaucoup de clichés racistes, sexistes et de classe dans ses films. Et c’est comme gratter … que lorsque vous commencez, vous ne vous arrêtez pas. On suppose que le moment viendra de parler de tomber amoureux des ravisseurs, dormir ou servir des inconnus ou épouser le premier pour mettre une belle chaussure sur vos pieds …