Disney aurait perdu plus de 600 millions de dollars sur Black Widow à cause du piratage

Veuve noire était l’un des films les plus attendus du MCU. De nombreux fans voulaient une aventure en solo pour le personnage depuis le début. Pourtant, même si le film était très attendu, Disney estime qu’entre la sortie en streaming et un niveau élevé de piratage pour le film, ils ont perdu plus de 600 millions de dollars de bénéfices sur Veuve noire.

Selon un récent rapport de Deadline enquêtant sur le modèle de diffusion en continu et de sortie de films le même jour utilisé par les studios de cinéma pendant la pandémie, la sortie de Veuve noire sur Disney + Premier Access a érodé le box-office brut, entraînant une baisse de 68% le deuxième week-end. Il s’agit de la baisse la plus importante de tous les films Marvel sortis par Disney à ce jour.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Le rapport Deadline a poursuivi en déclarant que le fait que ces films sont piratés rapidement, avec des copies 4K propres dans plusieurs langues réparties dans le monde, s’ajoute à l’érosion supplémentaire du box-office pour toute sortie en salles le jour et la date en streaming. Fin août, des sources bien informées nous informaient que Veuve noire avait été piraté plus de 20 millions de fois. C’est près d’une perte estimée à 600 millions de dollars sur Veuve noire dans le seul chiffre d’affaires Disney+ PVOD.

Même pour une entreprise aussi importante que Disney, une perte de 600 millions de dollars représente une somme d’argent énorme. Ce montant incite certainement la direction de Disney à remettre en question la sagesse de nouvelles sorties simultanées, en particulier avec le succès actuel de Spider-Man : Pas de chemin à la maison dans les théâtres.

Il est également important de noter que, bien que Disney facture 29,99 € pour Premier Access lorsqu’ils sortent simultanément des films sur Disney + et dans les salles, ils doivent donner une réduction de 15 % des frais Premier Access à la plate-forme d’hébergement. Ainsi, un client sur une clé Amazon Fire qui a acheté Premier Access pour Veuve noire, Amazon a reçu 15 % de ces frais d’accès Premier.





Marvel Studios

Veuve noire était censé être un film sur un poteau de tente pour lancer la phase quatre du MCU. Même s’il s’agissait d’un film précédant les événements précédents du MCU, le fait que le film ait été conçu pour présenter au public Yelena Belova de Florence Pugh, un personnage qui sera important pour le MCU à l’avenir, beaucoup d’importance a été accordée à le succès de Veuve noire pour démarrer cette phase de la franchise.

Mais la stratégie de sortie a provoqué une rupture entre Disney et la star du film, Scarlett Johansson. L’actrice aurait poursuivi Disney pour perte de salaire en raison de la sortie simultanée sur Disney +. La poursuite était pour rupture de contrat car elle affirmait que son contrat était basé sur le retour au box-office, et avec la sortie simultanée sur Disney +, elle ne verrait aucun de ces bénéfices comme elle le ferait au box-office. C’était une décision audacieuse pour l’actrice, compte tenu du fait que Disney peut être beaucoup plus puissant en ce qui concerne les tribunaux.

Heureusement, les deux parties ont pu se mettre d’accord, et Johannson travaille actuellement sur un projet secret pour Marvel.

Veuve noire est actuellement diffusé gratuitement sur Disney+.





Disney et Scarlett Johansson règlent le procès polarisant de la veuve noire Scarlett Johansson et Disney ont réglé le procès pour rupture de contrat impliquant le salaire de Black Widow de Johansson, les termes de l’accord n’ont pas été divulgués.

Lire la suite





A propos de l’auteur