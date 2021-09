Disney+ aura-t-il bientôt des publicités ? Le PDG de Disney répond à la question

Disney + offre à son public une expérience sans publicité où les consommateurs bénéficient d’un entraînement ininterrompu, un modèle qui les distingue de certains autres streamers. Le PDG de Disney, Bob Chapek, pèse le pour et le contre de la mise en œuvre d’un modèle publicitaire à un moment donné. Chapek a expliqué ses réflexions lors d’une conférence téléphonique avec des investisseurs, laissant entendre que des publicités pourraient arriver sur Disney + à l’avenir.

« … Par exemple, Disney+ a beaucoup d’enfants qui le regardent, et le goût pour nous d’envisager de faire de la publicité sur quelque chose comme Disney+ serait complètement différent de ce qu’il pourrait être sur un Hulu. Alors, encore une fois, vous prenez cet individu, aucune approche unique pour tous les types que nous examinons à travers le monde. Et vous dites où avons-nous cette opportunité ? Où n’avons-nous pas cette opportunité ? Et comment cela change-t-il au fil du temps lorsque nous cherchons à combiner des choses ou à conserver les choses se séparent à la carte ? Et donc, tout cela est malléable. Encore une fois, c’est de l’argile molle en ce moment. Et nous sommes très satisfaits de ce que nous voyons avec la publicité adressable sur Hulu.

De toute évidence, le principal obstacle pour le streamer serait de garantir un contenu publicitaire attrayant et adapté à son âge pour permettre à la fois au streamer et aux annonceurs d’en bénéficier. Avec les restrictions en place pour la publicité destinée aux enfants et la programmation, il pourrait être difficile de sécuriser les clients publicitaires pour la plate-forme adaptée aux familles. Cela compliquera également davantage la fusion des streamers sœurs Hulu et ESPN+ qui, à ce stade, n’ont pas les mêmes limitations en matière de publicité.

« … Je dirais que, cela nous amène-t-il à réfléchir à ce qui pourrait arriver sur d’autres marchés à travers le monde ? Certainement, oui. Mais pour l’instant, encore une fois, vraiment satisfait d’une sorte de mode à la carte que nous avons avec cette opportunité de regroupement et de garder les choses telles qu’elles sont, mais cela ne veut pas dire qu’à l’avenir, nous pourrions ne pas envisager différentes opportunités pour un niveau accru de publicité adressable sur nos plateformes. »

Disney a un modèle commercial actuel de bénéfices tirés des abonnements des consommateurs, mais au fil du temps, avec d’autres plates-formes prouvant à Disney + qu’il reste beaucoup d’argent sur la table, le streamer pourrait être incité à utiliser ces chiffres et à sauter dans le jeu implémenté par la publicité.

Il ne semble pas y avoir un grand saut dans la logique qu’une méga-entreprise comme Disney +, qui crée des divertissements pour un public familial depuis près d’un siècle, soit celle qui sache exactement qui serait intéressé à atteindre l’une des démonstrations grand public à la croissance la plus rapide. Même s’ils ont d’abord simplement garni leur publicité de la multitude de produits issus de leur catalogue presque illimité, jouets, croisières, parcs à thème, cela semble être une nette victoire. Je suis sûr que d’autres entreprises de cet acabit aimeraient séduire les jeunes téléspectateurs avec leurs produits. Mais, dans l’état actuel des choses, Disney+ s’en tient à son modèle actuel. Profites en tant que ça dure!

