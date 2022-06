Disney apportera une nouvelle adaptation en direct d' »Hercule »

Le réalisateur de l’adaptation live action de »Aladdin », Guy Ritchie est sur le point d’apporter un autre des grands classiques de Disney au grand écran. Selon des rapports récents, Ritchie vient d’être ajouté à l’équipe de travail de »Hercule », le classique d’animation de 1997. Le film recevra à nouveau le traitement d’action en direct que Disney a fait ces dernières années avec ses films, apportant à la des histoires sur grand écran comme »Cendrillon » ou »La Belle et la Bête ».

»Hércules » sera produit par AGBO, la société qui produit Anthony et Joe Russo, les frères chargés d’amener l’univers cinématographique Marvel. Le scénario sera écrit par David Callahammais il a été rapporté qu’AGBO est en train de recruter plus d’écrivains pour le film qui n’a pas encore de date de sortie officielle.

Comme mentionné ci-dessus, Ritchie a réalisé le film « Aladdin » de 2019, qui est un remake du film d’animation de 1992 du même nom. En plus de son travail avec Disney, il a été reconnu pour son travail sur des films de gangsters tels que « Games, Traps and Two Smoking Guns ». Il a également réalisé les deux films »Sherlock Holmes » avec Robert Downey Jr.

Le film original » Hercules » est sorti le 13 juin 1997, avec son histoire basée sur le héros mythologique grec Heracles. Dirigée par Ron Clements Oui Jean Muskerétait une aventure musicale animée qui a captivé adultes et enfants après son arrivée au cinéma, devenant l’un des films Disney les plus populaires.

En raison de son succès, une suite intitulée » Hercules II: The Trojan War » devait sortir, bien qu’elle n’ait jamais été réalisée. Cependant, un spin-off intitulé »Hercules: The Animated Series » a été diffusé avec 65 épisodes avec deux saisons entre 1998 et 1999. C’était en avril 2020 lorsqu’il a été signalé que Disney entrerait dans le développement du remake de »Hercules ‘ ‘, avec les frères Russo et Callaham confirmés au sein du projet.

Lorsqu’on a demandé aux Russo si le nouveau film Hercule serait une comédie musicale comme l’original de 1997, Anthony Russo a répondu : « On ne peut pas dire dans un sens ou dans l’autre… La musique en fera certainement partie. » a également expliqué qu’ils n’avaient aucune intention de faire un remake plan pour plan du film original.

Joe Russo a parlé davantage du projet en février 2021. « Il est toujours en développement, le script doit arriver dans une semaine. Nous avons pris beaucoup de temps et d’attention », a-t-il déclaré. « Les gens veulent voir quelque chose de vraiment cool qu’ils veulent manquer pendant une décennie, c’est donc notre mission : leur donner cette expérience. »