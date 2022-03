Disney + apporte tranquillement des modifications aux scènes violentes de la série télévisée Marvel

De nombreux pays internationaux regardent depuis un certain temps du contenu mature sur la plate-forme Disney +. Cependant, les récents changements apportés à sa version américaine qui ont vu l’introduction du contrôle parental et l’arrivée des anciennes séries Netflix de Marvel telles que Jessica Jones et Casse-cou ont provoqué plusieurs discussions animées sur ce qui devrait et ne devrait pas être sur une plate-forme qui a été principalement destinée à un visionnage familial uniquement. Cependant, il ressemble à certaines de ces modifications sournoises de Disney qui ont vu des changements précédemment apportés aux scènes de Lilo et Stitch, Éclaboussure et d’autres ont maintenant été apportées à l’une des émissions de télévision récentes du MCU pour supprimer une certaine violence de Le faucon et le soldat de l’hiver.

Alors que vous penseriez que quelques changements à certains moments de clignotement et de manque passeraient inaperçus, c’est un moment où quelqu’un quelque part sait tout sur le monde de l’univers cinématographique Marvel. Par conséquent, même les modifications les plus mineures seront repérées par un fan aux yeux d’aigle ou un autre. C’est ainsi que deux modifications bizarres ont été repérées sur le troisième épisode de Le faucon et le soldat de l’hiver qui enlèvent le sang d’une scène où l’ancien scientifique d’Hydra, le Dr Wilfred Nagel, est abattu, et le moment où Bucky Barnes jette une pipe qui embroche quelqu’un dans l’épaule d’un autre. Ces changements peuvent être vus dans la vidéo et les images ci-dessous.

La chose la plus étrange à propos de ces deux montages est que les scènes elles-mêmes sont à l’écran pendant moins de deux secondes, tandis que des scènes beaucoup plus violentes et plus longues telles qu’un meurtre brutal par John Walker avec le bouclier de Captain America dans l’épisode 4 sont restées intactes. Bien qu’aucune des scènes ajustées ne fasse de différence significative par rapport à la série globale, il faut se demander pourquoi Disney a choisi de le faire après que la série soit sur la plate-forme depuis près d’un an. À un moment donné, ils ont introduit plusieurs contrôles de contenu pour permettre aux utilisateurs de dicter quelles émissions et quels films sont mis à la disposition de ceux qui regardent.





Disney + a eu une histoire étrange et variée avec la censure





Disney+

Depuis le lancement de Disney +, ceux qui aiment rechercher ce genre de choses ont remarqué un certain nombre de modifications mineures apportées aux films et séries télévisées plus anciens. Celles-ci incluent la nudité recadrée, pixélisée ou couverte numériquement dans certaines scènes du film de Tom Hanks Éclaboussurela ligne « Don’t f- with the baby-sitter » étant changée en « Don’t idiot with the baby-sitter » dans la version originale des années 80 de Aventures dans la garde d’enfantset un Histoire de jouets 2 la scène de crédit de fin de Stinky Pete étant Sleazy Pete avec deux poupées Barbie a été complètement supprimée.

Ces changements en soi ne sont pas nouveaux, car au fil des ans, des changements similaires ont été apportés aux émissions de télévision. Le problème que beaucoup de gens ont pris est l’incohérence des modifications et le fait qu’elles semblent pour la plupart être venues sans qu’aucune sorte de plainte ne soit soulevée à leur sujet en premier lieu. Avec Disney + semblant maintenant censurer le contenu nouvellement publié, les raisons de certains des changements très mineurs restent un mystère pour tout le monde autre que ceux qui ont réellement apporté les modifications.









