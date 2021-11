Disney annonce officiellement la série d’animation Marvel Zombies

Quand Marvel est Et qu’est-ce qui se passerait si…? introduit des zombies dans le MCU, il y a eu instantanément des murmures que ce n’était peut-être pas la seule fois où nous voyions apparaître des monstres traînants, certains allant même jusqu’à suggérer qu’une itération en direct pourrait être sur les cartes. Ce n’est pas encore une réalité, mais nous obtenons une toute nouvelle série dans le nouveau Marvel Zombies émission animée, qui est maintenant en développement pour Disney+. Basé sur le succès de l’épisode Zombies de la première offre animée du MCU, ce sera probablement l’une des plus grandes révélations de Disney + pour les fans de Marvel.

Marvel Zombies, une série originale animée de Marvel Studios, bientôt disponible sur #DisneyPlus. #DisneyPlusDaypic.twitter.com/Rv6AESN6d3 – Disney+ (@disneyplus) 12 novembre 2021

La notion de Marvel Zombies a son origine dans la série de bandes dessinées des années 2000, qui a apporté la version de Marvel des démons cérébraux à la page et a été un succès instantané auprès des fans de bandes dessinées. La série a eu de nombreuses suites ainsi qu’un Armée des Ténèbres crossover – quelqu’un devrait vraiment faire pression sur Sam Raimi en ce moment à propos de ce film potentiel – et les appels à la Marvel Zombies à porter à l’écran ont augmenté au fil des ans, donc leur inclusion dans Et si…? était vraiment le bienvenu.

Cependant, une apparition unique ne sera tout simplement pas suffisante pour la base de fans de Marvel, et après le début de l’épisode, les médias sociaux sont devenus pleins de questions sur le moment où le Marvel Zombies serait revu. Cet épisode était une histoire très rapide, racontée rapidement, basée au début de Avengers : guerre à l’infini, qui a vu Spider-Man, Bruce Banner, Sharon Carter, Okoye et Happy Hogan s’unir pour trouver un remède à une pandémie de zombies tout en évitant d’être mangés par leurs anciens collègues Captain America, Iron Man, Scarlet Witch et plus des Avengers équipe qui avait été transformée en une partie de la horde de morts-vivants.

« La partie amusante de Marvel Zombies, au moins pour moi, était de plonger dans cette première course », Et qu’est-ce qui se passerait si…? le scénariste en chef AC Bradley a déclaré à Discussing Film. « Probablement plus que tout autre Et qu’est-ce qui se passerait si…? épisode, nous nous sommes inspirés directement de la bande dessinée pour nous inspirer et pour des pièces réelles, comme des scènes parce que c’est tellement bon. »

Où exactement le Marvel Zombies la série ira n’a pas encore été révélée, mais il y a beaucoup de possibilités. Dans l’épisode unique vu dans Et qu’est-ce qui se passerait si…? le décompte des corps pourrait rivaliser avec tout ce qui a déjà été fait par Quentin Tarantino, et la principale question sera de savoir si la série se déroulera dans le même univers alternatif que celui déjà vu ou si elle commencera par une table rase. L’un ou l’autre résultat est également possible car Et qu’est-ce qui se passerait si…? rappelait constamment aux téléspectateurs que tout ce qui s’était passé dans la série se déroulait dans l’une des réalités alternatives infinies, de sorte que la série pouvait choisir de rester dans cette réalité ou simplement en créer une toute nouvelle à utiliser comme terrain de jeu.

Tandis que Marvel Zombies est le premier Et qu’est-ce qui se passerait si…? spin off, on ne s’attend certainement pas à ce que ce soit le dernier. Alors que le réalisateur Bryan Andrews avait précédemment révélé qu’une série de Star Lord T’Challa avait été envisagée avant le décès de Chadwick Boseman, d’autres discussions ont eu lieu autour du capitaine Carter et de Party Thor, et bien sûr, nous savons qu’une deuxième saison de Et qu’est-ce qui se passerait si…? est également en route vers Disney +, qui offrira encore plus de réalités alternatives à certains des nouveaux ajouts à la famille Marvel.

Sujets : Disney Plus, Marvel Zombies