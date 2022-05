Disney annonce l’ouverture du campus Marvel Avengers à Paris cet été

Un tout nouveau campus Marvel Avengers ouvre à Disneyland Paris cet été, promettant des « aventures pleines de sensations fortes » aux visiteurs de tous âges.

Disney a annoncé la nouvelle dans un article de blog aujourd’hui (mardi 24 mai), affirmant que la nouvelle zone permettra aux fans de canaliser leur intérieur Iron Man ou Spider-Man.

Le poste, partagé par le coordinateur des relations publiques mondiales Andi Sakowski, a déclaré: «Créé par Tony Stark lui-même pour découvrir, recruter et former la prochaine génération de super-héros, les recrues seront habilitées à jouer un rôle actif aux côtés des héros les plus puissants de la Terre.

Crédit : Disney

« Cela comprend deux attractions bourrées d’action où vous pouvez lancer des toiles comme Spider-Man ou voler dans l’espace avec Iron Man et Captain Marvel. »

Ouvert au public le 20 juillet, le campus Marvel Avengers comprendra le manège Avengers Assemble: Flight Force, présenté comme « le rêve de tout amateur de sensations fortes ».

Exclusif à Disneyland Paris, le manège vous verra briefé par Iron Man et équipé d’une « armure Mark 80 pour ses missions au Avengers Campus à Paris ».

Crédit : Disney

« Et il n’y a pas de temps à perdre alors que les recrues rejoignent non seulement Iron Man, mais Captain Marvel elle-même pour une mission dans l’espace dans un véhicule que Stark a équipé d’un dispositif de guidage, pour attirer cette menace loin de la Terre », a expliqué Sakowski dans le blog. .

Et ce n’est pas tout ce que les fans trouveront au nouveau campus Marvel Avengers, qui proposera également une aventure WEB Spider-Man.

Destinée aux « recrues de tous âges », l’attraction utilise une technologie innovante spécialement conçue qui reconnaît les mouvements et les gestes du corps pour vous permettre de créer des toiles d’araignées comme Peter Parker.

Tout ce que vous avez à faire est de «tendre vos mains et commencer à lancer des toiles à partir de vos poignets», de nouveaux pouvoirs dont vous aurez besoin alors que «les Spider-Bots se multiplient, devenant de plus en plus difficiles à battre».

Crédit : Disney

« Il est temps de faire équipe avec Spidey et d’aider à capturer les Spider-Bots incontrôlables, les acolytes robots de Peter Parker, avant qu’ils ne fassent des ravages sur le campus », a déclaré le blog de Disney, ajoutant: « Après avoir aidé Spider-Man à terminer la mission, les recrues pourront voir combien de Spider-Bots ils ont attrapés en équipe dans leurs véhicules.

Pour garder les super-héros en herbe suffisamment alimentés, la région proposera également un certain nombre de «toutes nouvelles expériences culinaires», y compris Pym Kitchen, un «laboratoire scientifique innovant où la nourriture et les boissons racontent l’histoire», nommé d’après les particules de Pym. qu’Ant-Man et The Wasp utilisent pour faire grandir et rétrécir des objets.

Crédit : Disney