Disney annonce la date officielle du deuxième Disney+ Day

Disney a annoncé son deuxième événement annuel connu sous le nom de »Journée Disney+ ». Grâce à une nouvelle publication sur le Twitter officiel du service de streaming, il était prévu le 8 septembre de cette année de voir le prochain »Disney+ Day », même si pour le moment il n’a pas été confirmé à quelles annonces les téléspectateurs peuvent s’attendre. , mais nous sommes sûrs de voir beaucoup de premiers regards sur les séries en cours de production.

Le premier »Disney+ Day » a eu lieu en 2021 et a apporté des images d’une foule de productions très attendues, dont »Moon Knight », »Ms. Marvel », »She-Hulk », »Obi-Wan Kenobi » et plusieurs productions Pixar et National Geographic, comme on peut le voir plusieurs d’entre elles sont déjà sorties ou sont sur le point de sortir. Même avec le battage médiatique entourant ce grand événement, les fans ont été déçus par le manque d’annonces de productions de haut niveau.

Bien que la programmation officielle soit inconnue, de nombreux fans spéculent déjà sur les émissions qui seront à l’honneur lors du Disney+ Day 2022. En ce qui concerne les offres de Marvel Studios, les passionnés de Marvel Cinematic Universe merveillequi ne cesse de croître, spéculent que « Secret Invasion », « I Am Groot » et « The Guardians of the Galaxy Holiday Special » auront de nouvelles avancées dans l’événement.

En revanche, les fans de guerres des étoiles Vous savez déjà quel contenu vous attend dans le futur, car à l’occasion de la »Star Wars Celebration 2022 », Disney+ a confirmé que la troisième saison de »The Mandalorian », la deuxième saison de »The Bad Batch » ‘ et le nouvel épisode de » Tales of the Jedi », tous devraient sortir à peu près au même moment que » Disney + Day » ou après l’événement.

Une autre des grandes annonces sera la date de sortie du prochain film d’action en direct » Pinocchio » qui sera basé sur le classique animé de 1940, apportant une version mise à jour réalisée par Rober Zemeckis, et mettra en vedette Tom Hanks comme Geppetto et Benjamin Evan Ainsworth dans le rôle de Pinocchio.

N’oubliez pas de programmer sur le calendrier le 8 septembre prochain, qui sera le jour où l’on pourra voir le deuxième »Disney+ Day ».