Disney annonce 10 nouveaux spectacles et films « Star Wars » après le succès de « Mandalorian »

Hayden Christensen est de retour dans le rôle de Dark Vador pour l’émission «Kenobi» et Ahsoka de Rosario Dawson obtient son propre spectacle.

The Mandalorian a eu un tel succès pour Disney qu’ils ont décidé de remettre le plein stock dans Guerres des étoiles. Si vous vous souvenez, Disney a freiné après Solo et La montée de Skywalker sous-performé dans les théâtres. Cependant, le point de vue de Pedro Pascal sur le Mando, créé par Jonathan Favreau, a été un énorme gagnant pour la maison de la souris. La journée des investisseurs 2020 de la Walt Disney Company nous a apporté une tonne de bonnes nouvelles, pas plus que la prochaine Guerres des étoiles ardoise. La patronne de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a annoncé dix nouveaux titres pour Disney et Star Wars. Ils incluent deux spin-offs mandaloriens: Ahsoka de Rosario Dawson obtiendra sa propre série limitée et Rangers de la nouvelle république suivra les Rebels pendant la même période que le spectacle Mando. Lucasfilm a également annoncé que Hayden Christensen reviendrait en tant que Dark Vader pour le prochain Obi Wan Kenobi série avec Ewan McGregor. Une autre grande annonce a été que Patty Jenkins, qui a réalisé Wonder Woman, dirigera le prochain film Star Wars à sortir en salles. Admissible Escadron de voleurs, il suivra les héros de la Nouvelle République dans les années qui suivront la chute de Kylo Ren. Taika Waititi, la directrice de Thor: Ragnarok, obtiendra également un film Star Wars, cependant, les détails sont toujours secrets quant au titre et à l’intrigue. Andor, avec Diego Luna qui reprendra son rôle de Rogue One, sera une émission préquelle qui suivra les rebelles pendant les années précédant Un nouvel espoir. L’acolyte est une série qui se déroulera à l’époque de la Haute République, des siècles avant les événements de Une menace fantôme où les Jedi maintiennent la paix dans la galaxie et les Sith sont «éteints». Lando est le plus secret des nouveaux spectacles. Cette série suivra le passeur à la voix douce, mais on ne sait pas si Donald Glover reprendra son rôle de personnage titulaire. Il est connu que Chers Blancs l’écrivain, producteur et réalisateur Justin Simien dirigera la série. Les fans auront également deux séries animées et un film d’animation, Mauvais lot, Star Wars: Visions, et Une histoire de droïdes. Êtes-vous enthousiasmé par tout le nouveau contenu de Star Wars?