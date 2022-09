‘Disney Animation Good-Luck-Charm’ Alan Tudyk jouera dans le film Disney du 100e anniversaire, Wish

Les Walt Disney Studios ont réalisé le vœu dans le hall D23 lors de la D23 Expo au Anaheim Convention Center le vendredi 9 septembre 2022, où des milliers de DisKids et d’adultes Disney se sont réunis au D23 Expo 2022 pour entendre de grandes annonces, voir des aperçus et avoir un aperçu de leur future princesse Disney préférée, ou chèvre (?), De Disney Live Action, Pixar et Walt Disney Animation Studios. L’une des plus grandes annonces de la présentation de deux heures a eu lieu dans les derniers instants lorsque Jennifer Lee, directrice de la création de Walt Disney Animation Studios, a présenté aux fans le prochain long métrage original de la société, Souhaiteravec « Disney Animation porte-bonheur » Alan Tudyk comme Valentino Hall, une petite chèvre qui parle dans une barboteuse jaune.

Le premier rôle de Tudyk avec Disney Animation était il y a 10 ans quand il a joué King Candy dans Les épaves de Ralph, un rôle pour lequel il a remporté un Annie Award pour le doublage dans une production de long métrage. Depuis, l’acteur a joué Alistair Krei dans Grand Héros 6duc de Weselton en Congelé (à ne pas confondre avec le duc Weaselton de Zootopie), et bien d’autres rôles dans les films Disney. Lors de la présentation du Hall D23, le porte-bonheur de Disney Animation a rejoint Lee et Souhaiter réalisateurs Chris Buck (Congelé) et Fauve Veerasunthorn (Raya et le dernier dragon) pour partager un test d’animation pour son nouveau personnage Valentino.





Wish devrait sortir à l’automne 2023

Le prochain long métrage original des Walt Disney Animation Studios, Souhaiter, devrait sortir à l’automne 2023, au cours de la 100e année du Studio. « Il y a quelques années, mes collègues réalisateurs et moi avons commencé à parler de 100 ans et de notre héritage », a déclaré Lee, qui a également annoncé qu’elle était l’une des scénaristes de Souhaiter. « Nous avons pensé quelle meilleure façon de célébrer un siècle de narration que de raconter une histoire originale avec des personnages originaux inspirés de notre héritage de films », et c’est ainsi que la prochaine comédie musicale animée épique de Disney Animation a été inspirée par la question : « Comment l’étoile qui souhaite, sur laquelle tant de personnages ont souhaité, vient à être ? »

Souhaiter réalisateurs Chris Buck, qui a réalisé le film oscarisé Congeléet Fawn Veerasunthorn, qui était responsable de l’histoire sur Raya et le dernier dragonracontait l’histoire du film au public du Hall D23. Souhaiter se déroulera à Rosas, le royaume des souhaits où les souhaits peuvent littéralement se réaliser. Les participants ont été présentés à Asha, 17 ans, une optimiste à l’esprit vif qui se soucie sans cesse de sa communauté. Dans un moment de désespoir, Asha lance un appel passionné aux étoiles, auquel répond une force cosmique, une petite boule d’énergie illimitée appelée Star. Ensemble, ils affrontent le plus redoutable des ennemis pour sauver sa communauté et prouver que lorsque la volonté d’un humain courageux se connecte à la magie des étoiles, des choses merveilleuses peuvent se produire.

Les participants ont entendu la voix d’Asha, l’actrice Ariana DeBose, qui a chanté une toute nouvelle chanson originale écrite par Julia Michaels, qui écrit toutes les chansons de Souhaiter« Plus pour nous. »