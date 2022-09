Disney+ : Andor est arrivée, la série Star Wars la plus adulte

pas de spoilers

Après les sorties de livre de boba fett Oui Obi Wan Kenobila quatrième production de l’univers est arrivée guerres des étoiles.

Dans Disney+ séries ne cessent d’apparaître qui élargissent l’univers tant apprécié des études telles que merveille Oui lucasfilms. guerres des étoiles vient d’ajouter une nouvelle production à sa saga, qui marque le retour de l’un des personnages les plus aimés en dehors des neuf épisodes qui font partie de l’histoire centrale (connu sous le nom Saga Skywalker qui s’est terminé par L’Ascension de Skywalker). On parle de Cassien Andorle personnage joué par diego lune.

diego lune se remettre dans la peau de Cassien Andor pour ce spin-off de voyou (le premier spin-off de guerres des étoiles), où nous en apprendrons un peu plus sur le passé de ce rebelle qui a fini par être l’un des points clés de la chute de l’empire grâce aux plans volés par les héros de ce film mettant en vedette Felicity Jones et Luna lui-même.

La première chose à noter est que Andorqui sera composé d’un total de 12 épisodes et qui a déjà une deuxième saison confirmée, a été écrit par la même personne en charge de voyou, Tony Gilroy. En ce sens, c’est quelque chose qui est très perceptible car le ton est très similaire : voyou est le meilleur spin-off de guerres des étoiles (et peut-être l’un des meilleurs films de la saga) et cela a à voir avec la façon dont il raconte son histoire, avec l’une des fins les plus tragiques de toutes.

Andor vient Disney+ avec un ton beaucoup plus adulte que les deux dernières productions qui avaient été vues après Le Mandalorien, et ses trois premiers épisodes marquent une voie qui semble très prometteuse. Les influences de coureur de lame ils sont pleinement marqués dans cette origin story qui ne lésine pas sur le fait de montrer son rebelle comme un protagoniste imparfait, capable de tuer et encore loin d’être l’un des héros de la galaxie.

+Le meilleur d’Andor

S’il faut souligner quels sont les points les plus importants vus jusqu’ici dans Andor vous devez vous référer à l’action. En particulier, le troisième épisode présente une séquence de confrontation dans un entrepôt abandonné qui est époustouflante. Tout ce qui se passe dans la série Disney+ cela semble tangible, réel, et c’est quelque chose à souligner dans un monde de plus en plus habitué aux écrans verts et à l’animation par ordinateur. à la hauteur de Le Mandalorien, Andor on dirait que ça va être l’une des meilleures histoires de guerres des étoiles.

