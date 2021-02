Disney + ajoute une clause de non-responsabilité de contenu aux épisodes de «  The Muppet Show  »

Disney + a ajouté une clause de non-responsabilité de contenu au début de 18 épisodes de « The Muppet Show », qui a commencé à diffuser sur la plate-forme vendredi.

« Ce programme comprend des représentations négatives et / ou des mauvais traitements à l’égard de personnes ou de cultures. Ces stéréotypes étaient erronés à l’époque et sont faux maintenant », indique la clause de non-responsabilité. « Plutôt que de supprimer ce contenu, nous voulons reconnaître son impact néfaste, en tirer des leçons et susciter la conversation pour créer ensemble un avenir plus inclusif. »

«The Muppet Show». Disney +

La clause de non-responsabilité a été ajoutée à un total de 18 épisodes au cours des cinq saisons de l’émission, y compris les invités hébergés par Jim Nabors, Joel Gray, Steve Martin, Peter Sellers, Cleo Laine, James Coco, Spike Milligan, Crystal Gayle, Kenny Rogers, Beverly Sills, Jonathan Winters, Alan Arkin, James Coburn, Joan Baez, Johnny Cash, Debbie Harry, Wally Boag et Marty Feldman. L’étiquette a été ajoutée à chaque épisode pour une raison différente; mais par exemple, lors de l’épisode de Cash, il chante devant un drapeau confédéré. L’avertissement apparaît au début de ces épisodes pendant 12 secondes.

«Disney s’est engagé à créer des histoires avec des thèmes inspirants et ambitieux qui reflètent la riche diversité de l’expérience humaine à travers le monde», poursuit le déni de responsabilité. « Pour en savoir plus sur l’impact des histoires sur la société, visitez: www.Disney.com/StoriesMatter. »

Un représentant de Disney + a refusé la demande de Variety de commenter la question. Cependant, l’initiative Disney’s Stories Matter décrit le raisonnement de la plate-forme pour ajouter les étiquettes à son contenu.

« Dans le cadre de notre engagement continu en faveur de la diversité et de l’inclusion, nous sommes en train de revoir notre bibliothèque et d’ajouter des avertissements au contenu qui inclut des représentations négatives ou des mauvais traitements de personnes ou de cultures », indique une déclaration sur le site Web de Disney. « Plutôt que de supprimer ce contenu, nous voyons une opportunité de susciter une conversation et d’ouvrir un dialogue sur l’histoire qui nous concerne tous. Nous voulons également reconnaître que certaines communautés ont été effacées ou complètement oubliées, et nous nous engageons à donner la parole à leurs histoires ainsi que. »