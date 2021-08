Disney affirme que Scarlett Johansson fait partie d’une campagne contre lui

Le conflit entre Scarlett Johansson et Disney est loin d’être terminé. Une semaine après que la célèbre actrice hollywoodienne ait dénoncé que l’entreprise avait rompu une partie de son contrat, le géant du divertissement a de nouveau répondu et a redoublé le pari : dit que la star est impliquée dans une campagne contre l’entreprise. Que s’est-il passé?

La confrontation a commencé lorsque Scarlett a déposé une plainte parce qu’elle a affirmé que Disney avait violé ses conditions contractuelles en sortant Black Widow de Marvel dans les salles et en streaming en même temps. Cela signifiait une baisse des ventes de billets et des revenus inférieurs pour l’actrice, qui a un accord sur les redevances du film. En revanche, ils ont répondu que les accusations étaient fausses et que l’artiste était payé plus de 20 millions de dollars.

L’avocat de Disney Daniel Petrocelli (Getty)



L’avocat de Disney, Daniel Petrocelli, s’est exprimé sur la question dans des déclarations à Variety et a été très dur à ce sujet : « Il s’agit évidemment d’une campagne de relations publiques très orchestrée pour obtenir un résultat qui ne peut être obtenu à la demande. Aucune pression publique ne peut modifier ou masquer les engagements contractuels explicites. Le contrat écrit est clair comme une cloche « .

De plus, l’avocat a indiqué que la modalité de lancement de Black Widow avait même profité aux finances de Johansson. «Nous traitons Disney Premier Access comme une billetterie aux fins des exigences de bonus dans le contrat. Cela n’a fait qu’améliorer l’économie de Mme Johansson. », Tenu.

Petrocelli a également souligné que la façon dont le film Marvel est sorti a à voir exclusivement avec la pandémie de coronavirus. « Vous avez eu une crise de Covid inattendue et le studio essayait d’accueillir des millions de fans nerveux et mal à l’aise d’entrer dans les salles. Tous les studios ont dû s’adapter. », a-t-il conclu.