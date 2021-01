Disney + accueille le Muppet Show le 19 février

Jim Henson Le Muppet Show, la série de variétés emblématique qui a tout déclenché, débutera le vendredi 19 février en exclusivité sur Disney +.

Le Muppet Show met en vedette Kermit la grenouille, Miss Piggy, Fozzie Bear, Gonzo, le chef suédois, et plus encore dans une variante de l’émission de variétés classique, mélangeant des chansons originales, des sketchs et des stars invitées dans un hit familial aux heures de grande écoute.

«Ce sera formidable d’accueillir à nouveau des fans de longue date et de donner à une nouvelle génération de fans une chance de voir comment nous avons commencé, comment Miss Piggy est devenue une star et bien plus encore», a déclaré Kermit the Frog. «Aujourd’hui, je suis fier de dire: » Il est temps de jouer de la musique, d’allumer les lumières et de rencontrer les Muppets sur Disney Plus ce soir! » Et quant à Statler et Waldorf, les deux vieux sur le balcon, je ne peux qu’ajouter: « Désolé, les gars, mais … on y retourne. »

Créée à l’origine en 1976, certaines des plus grandes stars d’Hollywood se sont arrêtées à «The Muppet Show» pour une comédie et un chaos inoubliables, notamment Steve Martin, Elton John, Liza Minnelli, Alice Cooper, Julie Andrews, Bernadette Peters, Diana Ross, Gladys Knight, Gene Kelly, et Mark Hamill.

En plus des trois premières saisons, les fans pourront profiter des saisons 4 et 5, qui n’ont jamais été publiées auparavant sur le divertissement à domicile. Avec les cinq saisons de Le Muppet Show, Favoris Muppet comme Île au trésor de Muppet célébrant son 25e anniversaire le mois prochain, et de nouveaux succès comme Muppets maintenant, Disney + est désormais le service de streaming le plus Muppetational sur Terre.

Pour fêter ça, découvrez la chanson thème originale en attendant le 19 février: