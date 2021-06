Disney abandonne le nom du navire de Boba Fett « Slave I », les fans de Star Wars sont instantanément indignés

UNE Guerres des étoiles L’ensemble Lego changeant le nom du vaisseau spatial de Boba Fett fait crier certains fans au scandale, et même un ancien acteur de Boba Fett a participé à la discussion. Per Jedi News, une nouvelle gamme de jouets inspirée par Le Mandalorien comprend un vaisseau spatial à construire de 593 pièces ainsi que des mini-figurines de Boba Fett et Din Djarin. Cela semble être un ensemble Lego assez amusant pour Guerres des étoiles les fans qui aiment construire, mais ce qui rend certains fans mécontents, c’est le nom de l’ensemble.

Dans Guerres des étoiles tradition, le vaisseau spatial de Boba Fett a toujours été connu comme le Esclave I. Sur la boîte du nouvel ensemble Lego, il est simplement répertorié comme « Vaisseau spatial de Boba Fett ». Le concepteur de Lego Michael Lee Stockwell a également confirmé à Jedi News que la société n’utilisera plus le Esclave I nom sur l’un de leurs produits. Son collègue designer Jens Kronvold a ajouté que Disney semble laisser tomber discrètement le nom de Guerres des étoiles contenu aussi.

« Ce n’est probablement pas quelque chose qui a été annoncé publiquement, mais c’est juste quelque chose que Disney ne veut plus utiliser », a déclaré Kronvold.

À l’heure actuelle, il n’est pas tout à fait clair si le nom Slave I sera complètement effacé de toutes les facettes du Guerres des étoiles univers, ou s’il est simplement retiré des ensembles Lego et d’autres marchandises. Disney n’a pas encore offert de commentaire officiel sur l’actualité, et il convient de noter qu’à partir de ce moment, le nom Esclave I est toujours répertorié comme le vaisseau spatial de Boba Fett sur le site officiel Guerres des étoiles site Internet.

En raison du changement de nom, certains Guerres des étoiles les fans critiquent cette décision comme une censure inutile. L’acteur Mark Anthony Austin, qui est apparu comme Boba Fett dans un rôle non crédité dans le film de 1997 Star Wars : un nouvel espoir et repris le rôle pour la websérie Pas de désintégrations, faisait partie de ceux qui criaient au scandale en ligne. S’adressant à Twitter, Austin a déclaré qu’il considérerait toujours le navire comme le Slave I et rien de plus.

« Mon vaisseau sera pour toujours Slave1 », a tweeté Austin. « Rien. Même #disney ne peut ou ne changera cela. C’est comme ça. »

Mon vaisseau sera pour toujours Slave1. Rien. Pas même #disney peut ou va changer cela. Ceci est le chemin. pic.twitter.com/Qt99Yo8dEz – Mark Anthony Austin (@BobaFettANHSE) 28 juin 2021

Dans un autre tweet cinglant, l’acteur a ajouté : « J’espère que personne n’achètera cette marchandise nouvellement mal nommée. Je m’engage à ne pas donner un seul dollar moi-même. Maintenant, si c’est un Slave1, je pourrais… »

J’espère que personne n’achètera cette marchandise nouvellement mal nommée. Je jure de ne pas donner un seul dollar moi-même. Maintenant, si c’est emballé Slave1, je pourrais…. pic.twitter.com/z2ttPE7P6U – Mark Anthony Austin (@BobaFettANHSE) 28 juin 2021

Il a été rejoint dans ses plaintes par un groupe de fans perturbés. Une personne a écrit dans un autre tweet: « Disney encore une fois avec la merde de politique d’identité réveillée. Demander à Lego de changer le nom SLAVE 1 en Boba Fett Ship.. ARRÊTEZ de changer les choses, ce sera toujours l’esclave 1 et cela n’a jamais offensé personne. «

Disney encore une fois avec la merde de politique d’identité éveillée.

Demander à Lego de changer le nom SLAVE 1 en Boba Fett ship.. ARRÊTEZ de changer les choses, ce sera toujours l’esclave 1 et cela n’a jamais offensé personne. https://t.co/a3aQiXcakb@DDay_Cobra@TheQuartering@Ivre3P0@thatstarwarsgrl – DarkPunk (@jeremy_force) 27 juin 2021

« Esclave 1. Toujours et pour toujours », dit quelqu’un d’autre.

Il ne faut sans doute pas compter sur l’ancien nom évoqué sur la série à venir Le livre de Boba Fett lors de sa première sur Disney +. Cette série, qui a récemment terminé le tournage avec Temuera Morrison dans le rôle, devrait arriver sur le service de streaming en décembre 2021. Cette nouvelle nous vient de Yahoo, et vous pouvez voir certaines des autres réactions au changement de nom sur Twitter.

Ce n’est pas le Starship/Starfighter de Boba Fett.

C’est l’esclave 1. Maintenant et toujours. C’est une blague absolue que les gens envisageraient même de le renommer. #Boba Fett#Esclave1pic.twitter.com/fedUE7wwIl – Mistaj86 (@MistaJ86_) 27 juin 2021

Vous savez quoi?! J’espère que dans Book of Boba Fett, nous entendrons Boba appeler son vaisseau le #Esclave1 puis à travers la saison, il change d’avis. Puis il désigne le navire comme #OMÉGA en l’honneur de sa soeur. Alors vous pourrez tous vous calmer à propos d’un stupide navire. pic.twitter.com/VOUM9RhUjj – Scotty Jayro (@TheScottJayro) 28 juin 2021

Ah pour…. C’EST ESCLAVE 1 ! pic.twitter.com/jXeOsi1jNe – Dan Veesenmeyer (@dveese) 26 juin 2021

Renommer #esclave1 est presque aussi mauvais que lorsqu’ils ont renommé Robocop pic.twitter.com/yk8WasVEZc – M. Fixx (@MrPhixx) 28 juin 2021

