Disney a supprimé un hommage à Stan Lee dans l’une des séries Marvel

La Mouse House aurait trouvé une séquence de l’émission en question inappropriée et aurait donc décidé de retirer l’hommage à Stan Lee.

Stan Lee est le cerveau derrière merveille et créateur de plusieurs des personnages les plus importants de la marque. Dès l’arrivée de ces héros et méchants au cinéma, le créatif est apparu dans tous les projets portés par ces figures qui composent l’entreprise qu’il a contribué à construire et avec laquelle il a conquis le marché international. Malheureusement, Stan est décédé en 2017, mais son influence se fait sentir à ce jour.

A tel point qu’un des spectacles de merveille qui a fait ses débuts en Netflix en 2017 dans le cadre d’un ensemble de franchises venues au Streaming Giant, il lui a rendu un vibrant hommage à la fin d’un de ses épisodes. C’était une plaque qui disait « À la douce mémoire de Stan Lee » qui se traduit « À la mémoire du cher Stan Lee ». Cependant, maintenant cet hommage n’apparaît plus.

Un hommage supprimé

La série de merveille ils étaient dans Netflix ont été soulevés du Streaming Giant et ont atteint Disney+ dans certains pays chanceux comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Dans ces lieux, ils s’amusent à partir de mars avec les spectacles suivants : Daredevil, The Punisher, Luke Cage, Jessica Jones, Iron Fist et Les Défenseurs.

Alors, dans laquelle de ces séries était l’hommage à Stan Lee? Il s’agit de Le punisseur, mettant en vedette Jon Bernthal, l’émission qui suit l’histoire de Frank Castle, un ancien soldat des forces spéciales américaines qui a perdu sa famille dans un attentat orchestré par un de ses anciens partenaires. Castle a ensuite consacré sa vie à la lutte inlassable contre le crime.

La vérité est que la scène qui précède la plaque dédiée à Stan Lee montre Frank Castle en train de tirer sur un groupe de personnes et c’est peut-être pourquoi The House of Mouse a décidé que ce n’était pas le bon moment pour célébrer le symbole de merveille. Au contraire, l’hommage au créateur de la marque dans le show Jessica Jones est resté le même que dans Netflixun fait qui confirmerait notre théorie.

Ce n’est pas le seul hommage Disney décidé de supprimer. On peut aussi ajouter le cas de l’acteur Reg E. Cathey, qui interprétait le révérend James Lucas dans luc cage. La deuxième saison de cette série présente une commémoration pour l’interprète mais Disney a également décidé de l’enlever de la même manière qu’il l’a fait avec Stan Lee au Le punisseur.

