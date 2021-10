Disney a révélé quels acteurs Marvel ont filmé des scènes pour Avengers: Quantum Encounter

in

L’année prochaine la croisière Souhait Disney embarquera pour son premier voyage et l’une des grandes attractions qu’il promet est liée à Univers cinématographique Marvel à quel point cela a donné à la Maison de la souris en termes de succès critiques et au box-office. De cette façon, les adeptes du MCU participeront activement au contenu lié à leurs personnages préférés.

Avengers : Rencontre quantique est le titre de l’attraction qui séduira le fandom de merveille et qui a pour principaux protagonistes Ant-Man et la Guêpe. Nous pouvons confirmer que Paul Rudd et Evangeline Lilly ont repris leurs personnages du MCU pour ce contenu interactif qui se déroulera sur le bateau de croisière exclusif de Disney. Cependant, ils ne sont pas les seuls membres du MCU à participer.

Vos héros Marvel ne sont jamais plus proches

Plus de chiffres de Univers cinématographique Marvel apparaîtra sur le voyage? Oui et Disney les a déjà confirmés. Il s’agit du nouveau Captain America (Anthony Mackie), Capitaine Marvel (Brie Larson), VENDREDI (Kerry Condon) et Ultron (Ross Marquand). Apparemment tous les acteurs ont terminé leur participation à ce projet passionnant qui sera très spécial pour les adeptes de la marque.

Disney un d Rencontre quantique au début de l’année. Lorsque les croisiéristes arrivent au restaurant Mondes de merveille ils verront Scott Lang et Hope van Dyne leur enseigner des souvenirs de la Vengeurs et la nouvelle technologie de Pym Tech. Ultron gâcher la visite avec une armée de sentinelles. Les héros demanderont de l’aide aux convives pour arrêter cette menace. Amusant!

Un héro « surprendre”Participera à cette attraction interactive de la Souhait Disney qui sera sûrement un pôle d’attraction pour tous les amoureux de la Univers cinématographique Marvel qu’ils ne peuvent manquer une seule occasion d’apprécier leurs personnages préférés. !Avengers : Rencontre quantique est le rêve devenu réalité de nombreux fans !

