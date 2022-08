Disney+ : à quoi s’attendre de la série animée I am Groot

pas de spoilers

Ce mercredi une nouvelle série du catalogue Marvel arrivera sur la plateforme de streaming qui aura le personnage de gardiens de la Galaxie comme protagoniste.

©Disney5 épisodes composeront la série.

A partir de ce mercredi, Disney+ aura à disposition dans son catalogue une série de courts métrages comme ceux que l’on voyait dans Cartoon Network dans les années 1990 et au début des années 2000, qui circulaient entre séries et séries (comme Rupert la morue ou la saga de « C’est une histoire vraie… »). je suis Groot présentera en avant-première ses épisodes sur la plateforme, qui seront disponibles dans la section où merveille a sa liste complète de séries et de films qui font partie de la Univers cinématographique Marvel (MCU).

La première chose à noter est que je suis Groot Il sera composé d’un total de cinq épisodes qui dureront au maximum cinq minutes. Cela signifie qu’avec une demi-heure demain, vous pouvez vous asseoir et profiter de toutes les histoires qui viennent au catalogue de Disney+. Ce qu’il faut également clarifier, c’est le lien avec le MCU: je suis Groot Il n’aura aucun type de lien avec l’arc de la franchise, donc ceux qui savent ce qui s’est passé tout au long de la saga et ceux qui n’ont vu aucun épisode pourront le voir.

le meilleur que tu as je suis Groot est le ton enfantin et détendu. Les cinq épisodes de je suis Groot montrer le personnage joué par vin Diesel interagir dans différents environnements avec des créatures des planètes vers lesquelles ils voyagent les gardiens de la galaxie. En ce sens, nous verrons ce caractère rebelle et, parfois, capricieux qui a su caractériser le personnage. Ce que nous ne verrons pratiquement pas, ce sera le reste de les gardiens de la galaxiepuisqu’il n’aura qu’un camée de passage Drax tandis que Fusée aura un bref échange avec groot.

Avec un style d’animation correct, je suis Groot Cela devient agréable pour les plus jeunes comme pour les plus âgés, qui peuvent laisser échapper un fou rire ou s’exciter avec les événements et les courtes aventures que vit ce personnage. La vérité est qu’en dehors de cela, il s’agit d’une poignée d’histoires complètement oubliables, qui passeront comme elles viendront, en particulier parmi les téléspectateurs qui ne sont attentifs qu’à l’arc narratif de la MCU et ils s’attendent à une sorte de résolution qui aura une contribution significative à cette franchise.

+Les Gardiens de la Galaxie auront une autre spéciale

En plus de je suis Grootles personnages devenus populaires en 2014 grâce à la direction de James Gunn ils sont prêts à revenir avant la fin de l’année. En rappelant qu’en 2023 on pourra voir sur grand écran Les Gardiens de la Galaxie Tome 3 (et que nous les verrons probablement aussi jouer dans un épisode de « Et qu’est-ce qui se passerait si…? »), il convient de noter que Fusée, Star Lord, Drax et compagnie feront partie d’un spécial de Noël qui arrivera par Disney+ en décembre de cette année.

