Disney+ : A quand arrive In the soop, l’émission de téléréalité avec un membre de BTS ?

Disney+

V de BTS rencontre quatre autres stars coréennes pour un voyage dans la nature. Consultez le synopsis, les aperçus et la date de sortie ici.

©Disney+DANS LE SOOP: Friendcation vient au streaming.

Très vite Disney+ intégrera dans son offre une série très attendue des fans de bts. Et c’est que la plateforme de streaming recevra dans son catalogue DANS LE SOOP : Friendcation, une proposition différente dans laquelle les stars les plus importantes de Corée s’éloigneront des pressions typiques de la renommée mondiale, pour partager un voyage de pure détente. A partir de quelle date peut-on en profiter dans le service d’abonnement ?

Cinq amis se réunissent pour ce voyage surprise dans la nature. parc seo-junl’acteur qui va bientôt briller dans les merveilles; picboyle rappeur de 33 ans ; Choi Wooshikl’interprète qui a ébloui dans parasite; parc hyungsikl’acteur de Bande son #1Oui vle membre de BTS, sont prêts à prendre cette pause qui sera enregistrée en streaming grâce à la compagnie de Mickey Mouse.

« Loin du bruit, la réalité montre le groupe d’amis profitant de la nature et s’amusant avec leurs passe-temps favoris dans la forêt», explique le synopsis officiel diffusé par Disney+. Et il ajoute : « Au cours de la série de quatre épisodes, le public pourra les voir prendre des vacances bien méritées loin des pressions de la célébrité quotidienne.”. C’est pourquoi si vous voulez voir ces cinq étoiles comme jamais auparavant, c’est un incontournable sur la plateforme.

+ Quand IN THE SOOP: Friendcation sera-t-il diffusé sur Disney +?

Si toutes ces avancées vous ont convaincu que vous devriez voir DANS LE SOOP : Friendcation, alors un abonnement à Disney+ suffira pour profiter des quatre épisodes. À partir du mercredi 19 octobreles quatre chapitres seront intégrés au catalogue de la plateforme de streaming et vous pourrez les voir sans aucun coût supplémentaire.

+ Que voir sur Disney+ si vous aimez BTS

Si vous ne pouvez pas attendre le 19 octobre, vous pouvez regarder une autre émission spéciale du boys band sud-coréen en attendant. Il s’agit de BTS : Autorisation de danser sur scène – LA, le concert de plus de deux heures que BTS a offert dans la ville de Los Angeles, précisément au SoFi Stadium. « Dans un stade qui rayonne d’anticipation et de joie, de splendides performances de « On » à « Permission to Dance » orneront la scène désormais animée à l’écran. Que le pouvoir de la musique les unisse à nouveau » dit le synopsis.

Si vous ne l’avez pas encore fait, vous avez encore le temps de vous abonner à Disney+ pour pouvoir profiter du contenu exclusif qui a été diffusé et qui continuera à être diffusé uniquement sur la plateforme. Vous pouvez le faire en entrant ici. Qu’est-ce que tu attends?

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂