Disney + a prévisualisé des indices pour regarder l’épisode 4 de WandaVision

WandaVision Friday arrive! La série Disney + prépare la première de sa quatrième épisode et l’angoisse de découvrir ses mystères augmente. Depuis sa création, le spectacle se caractérise par une intrigue intrigante et dévoile progressivement plus d’informations au public. Avant le chapitre 4, il a publié un aperçu qui vous aidera à mieux comprendre l’histoire. Épingle de sûreté!

Les trois premiers emplacements ont attiré les fans, mais ils leur ont laissé plus de doutes que de certitudes. Son style original était combiné à des références à l’univers Marvel et à des scènes qui laissaient les fans sans voix. Il y a eu de nombreuses théories à ce sujet et la plus forte à ce jour est que Wanda est le méchant de la série.

Sur les réseaux sociaux, WandaVision a partagé une bande-annonce de 54 secondes qui, malgré sa longueur, a fait d’importantes révélations. Il a d’abord été confirmé que Géraldine était en fait Monica Rambeau, membre de SWORD. Son personnage est vu à l’endroit où il a été expulsé par Wanda.







De plus, l’identité de la voix qui a appelé Scarlett Switch à la radio lors du premier épisode a été publiée.: C’est Jimmy Woo, joué par Randall Park. « Qui te fait ça? » était la question qu’il a posée via l’émetteur avant qu’il n’explose dans l’air.

Les révélations de WandaVision pour l’épisode 4 (Disney +)



Une autre scène de la bande-annonce a réaffirmé de nombreuses théories précédentes: les habitants de la ville où vivent Wanda et Vision sont membres de SWORD. Cependant, quelque chose d’autre a attiré l’attention de ce détail: Agnès n’a pas de permis de conduire dans son dossier. À son tour, il a été observé que le vrai nom de La norme est Abilash Tandon et celle de M. Hart est Todd Davis.

Enfin, une petite prise tease que Darcy Lewis reviendra à Univers Marvel depuis sa dernière apparition en Thor: Le Monde des Ténèbres. Le personnage sera joué par Kat Dennings, bien que l’on ignore encore quel rôle il occupera dans l’histoire.