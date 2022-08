Disney + a partagé la bande-annonce de Pinocchio avec Tom Hanks

Disney+

Pinocchio a tout préparé pour arriver chez vous avec une histoire fantastique pleine d’humour, de magie et de beaucoup d’émotion. On vous présente la bande-annonce !

©IMDBPinocchio et Geppetto

Pinocchio est l’histoire passionnante de la poupée en bois créée par Gepetto qui, grâce à une fée, prend vie et a le désir d’être un garçon normal comme les autres. Il rejoindra le cirque, vivra de grandes aventures en même temps qu’il devra composer avec une caractéristique bien particulière : mentir fait pousser son nez d’un coup. Cela complique les choses pour ce petit garçon en bois ! Disney+ est entrain de t’attendre.

La vérité est que cette année, il y a deux films de Pinocchio dans le calendrier. L’un est en charge de Guillermo del Toro et il aura la marque gothique inaltérable d’un cinéaste qui a su réussir avec ce genre d’histoire. pour le plus Lumière est la version de Robert Zemeckis avec Tom Hank personnifiant Gepetto et un impressionnant travail VFX pour donner vie à la poupée en bois et à tout son monde fantastique.

Pinocchio arrive sur Disney+ !

À présent Disney+ partagé la bande-annonce Pinocchio où l’on peut voir des personnages mémorables tels que Cricket Pepe, les animaux de compagnie de Gepetto et le charpentier lui-même ainsi que « Honnête » John Worthington Foulfellow et Stromboli. Tout cela nous rappelle le classique animé des années 40 qui, grâce aux capacités techniques d’aujourd’hui et à la puissance des effets visuels, est cette fois action en direct.

Le film est la quatrième fois Robert Zemeckis et Tom HanksIls travaillent ensemble et cette fois l’acteur mène le film en tant que Geppetto arborant une moustache touffue et un accent italien marqué, se faisant passer pour le gentil menuisier dont la dernière création prend vie comme par magie grâce à la Fée Bleue. La voix de l’interprète nous fait vivre toute l’émotion du film lorsqu’il raconte Pinocchio Quoi « sera toujours votre enfant royal ».

À propos de Pinocchio: L’apparence de la marionnette titulaire n’est pas trop éloignée de celle de son homologue animé des années 1940 plus le jeune acteur Benjamin Evan Ainsworth frappez au bon endroit pour donner vie à la voix effervescente de la poupée en bois qui souhaite être acceptée comme une vraie personne et vit des aventures incroyables dans sa recherche.

le casting de Pinocchio comprend Tom Hanks comme Gepetto, Benjamin Evan Ainsworth comme Pinocchio, Joseph Gordon-Levitt comme Pepe le Cricket, Cynthia Erivo comme la fée bleue, Keegan-Michael Key comme Honest John et Lorraine Bracco comme Sofia. Le film est réalisé par Robert Zemeckis à partir d’un scénario du même réalisateur avec Chris Weitz. Le film arrivera Disney+ le prochain 8 septembre.

Vous n’êtes pas encore abonné ? Disney+ accéder au contenu exclusif de la plateforme ? s’abonner dans ce lien. Ne pensez plus !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂