Disney a empêché Gina Carano de faire de la presse pour « The Mandalorian »

La deuxième saison de « The Mandalorian » a donné vie à une série de personnages inattendus, secrets qui ont été gardés en grande partie grâce à leurs stars évitant la presse avant la première, mais Gina Carano a récemment noté que Disney Il lui a spécifiquement demandé de ne pas participer au cycle de presse pour ses propos transphobes.

DERNIÈRE HEURE:

Gina Carano était en pourparlers pour une augmentation pour sa série dérivée (qui a été annulée). Selon le Hollywood Reporter, une source de Lucasfilm affirme que le rôle de Cara Dune dans The Mandalorian ne devrait PAS être refondu. pic.twitter.com/SOH2Jv7lR8 – Cineverso.es (@CineversoASN)

17 février 2021





L’actrice a également révélé que le studio lui avait demandé de s’excuser en utilisant une déclaration exacte qu’ils avaient fournie, qu’elle a rejetée, puis offrez votre propre déclaration. Lucasfilm a confirmé la semaine dernière que Carano n’était actuellement impliqué dans aucun projet au studio.

« Au début de l’année dernière, avant sa sortie The Mandalorian, ils voulaient que j’utilise leurs mots exacts pour excuse-toi pour l’utilisation des pronoms»A expliqué Carano lors d’une récente interview.

«J’ai refusé et j’ai fait une déclaration dans mes propres mots. J’ai dit clairement que je ne voulais rien avoir à faire avec le fait de me moquer de la communauté transgenre et que j’attirais simplement l’attention sur les abus de la foule en forçant les gens à mettre des pronoms dans leur biographie. «

Nouveau du drame Mandalorian: – Disney a averti en interne Gina Carano de se calmer dans les réseaux puisqu’elle allait être le protagoniste d’un spin-off.

– Cara Dune aura une refonte.

– Gina Carano a découvert grâce aux réseaux qu’elle avait été licenciée pic.twitter.com/8Zz2mPYZHx – ᗢ QuidVacuo ᗢ (@QuidVacuo)

17 février 2021





Lucasfilm confirmé la semaine dernière que « Elle n’est actuellement pas employée par Lucasfilm et il n’est pas prévu qu’elle le soit à l’avenir » et que «leurs publications sur les réseaux sociaux qui dénigrent les gens en raison de leur identité culturelle et religieuse sont odieuses et inacceptables».

La troisième saison de « The Mandalorian » atteint Disney + plus tard cette année.