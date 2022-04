Disney+ a de nouveau largement dépassé Netflix aux États-Unis selon Nielsen

Disney+

Les nouvelles données d’audience aux Etats-Unis étaient connues et Disney+ maintient une différence notable par rapport à Netflix. Consultez la liste complète avec les numéros officiels!

© GettyDisney + a de nouveau largement surperformé Netflix aux États-Unis selon Nielsen.

Il y a quelques années, personne ne pouvait contester le trône de Netflix en fonction de sa popularité et de sa demande, mais avec l’avancement des services de streaming et la concurrence constante, de nouveaux acteurs utilisent ses outils pour jouer un rôle plus important dans l’industrie. C’est pourquoi, pour la deuxième semaine consécutive, Disney+ a réussi à s’imposer comme la plateforme favorite aux États-Unis.

Les données suivantes proviennent d’une nouvelle publication de l’audiencemètre nielsonqui se charge de répertorier les principales statistiques des téléspectateurs américains sur les différents réseaux et en streaming Netflix, Disney+, Amazon Prime Video, Apple TV+ et Hulu TV. Ces entreprises ne présentent généralement pas de données officielles et c’est pourquoi elles sont publiées avec près d’un mois de retard.

+ Disney + a encore une fois dépassé Netflix

Selon la dernière mise à jour de Nielsen, le film le plus regardé par les téléspectateurs américains au cours de la semaine du 14 au 20 mars Devenir rougede Disney+, avec un total de 1,675 million de minutes jouées. De cette manière, le film des studios Pixar répète son leadership, puisqu’il a obtenu la semaine dernière la première place avec 1 701 millions de minutes.

Le film d’animation à succès a été réalisé par Dôme Shi et son histoire particulière est celle qui a captivé le public : son argumentation suit mei lee, une jeune fille de 13 ans un peu bizarre mais sûre d’elle, déchirée entre rester la fille dévouée que sa mère veut qu’elle soit et le chaos de l’adolescence. Tout comme il a été bien accueilli par le public, les critiques en général ont également laissé des avis favorables.

Une fois de plus, Disney + peut dire qu’il a dépassé Netflix, qui était en tête du classement d’audience aux États-Unis depuis plusieurs semaines. Le reste du Top 10 hebdomadaire a été complété par : The Adam Project (1 339 M€), The Last Kingdom (1 317 M€), Charm (827 M€), NCIS (735 M€), Cocomelon (721 M€), Good Girls (689 M€), Bad Vegan : Fame. Fraude. Fugitifs (609M), Esprits Criminels (599M) et Inventer Anna (598 M).

