Disney + a créé la bande-annonce de The Graves Club, sa nouvelle série originale mettant en vedette Carlos Vives

Disney+

Le club de basse il met en vedette Carlos Vives et est sur le point d’arriver à Disney +. Découvrez la première bande-annonce officielle !

©Disney +Carlos Vives dans The Graves Club

Disney+ Elle s’est caractérisée, ces derniers temps, par de grands lancements. En effet, grâce à cela, la plateforme n’a cessé de grandir et d’ajouter de nouveaux spectateurs à ses rangs. À tel point qu’il continue de générer du contenu et sera bientôt présenté en première Le club de basse, sa nouvelle série originale. cette fiction Il arrivera sur le service de streaming le 30 novembre et ça donnait déjà beaucoup à dire, surtout après la sortie de sa bande-annonce officielle.

+ Tout savoir sur The Graves Club, la nouvelle série originale Disney+ :

d’origine colombienne Le club de basse Il arrivera sur Disney+ le 30 novembre. Cette bande a été produite par TeleColombia et contient le sceau original des productions originales de Disney +. De plus, cette série a un point en faveur et c’est que marque le retour de Carlos Vives au cinéma. C’est que le chanteur sera le protagoniste de cette histoire qui sera pleine d’émotion et se prépare à être un exemple d’engagement.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de Le club de basse fait remarquer: » Amaranto Molina (Vives), professeur de musique non conventionnelle qui vient enseigner dans une école spécialisée dans l’enseignement musical, régie par des formules qui laissent de côté les élèves qui ne répondent pas aux normes établies pour réussir commercialement en musique. Le directeur de l’institut, Eduardo Kramer (Julián Arango), choisit chaque année cinq étudiants — surnommés « Los Agudos » — pour intégrer le prestigieux Teen Band de l’école. Molina est alors désignée comme enseignante de « Los Graves », le groupe d’étudiants qui est exclu de la sélection car leur talent ne répond pas aux normes du marché. Con sus métodos disruptivos, el excéntrico profesor se hará cargo de “Los Graves”, emprendiendo junto a ellos un viaje musical transformador que lo ayudará a sanar heridas e inspirará a cada uno de los jóvenes a expresar su talento único, hallando juntos un esperanzador rumbo en commun. En même temps, ils découvriront le passé mystérieux que cache le professeur ».

Sans aucun doute, c’est une histoire de camaraderie et d’émotion dans laquelle la musique est la meilleure alliée. Cette fiction, qui a été tournée dans différents endroits en Colombie, a déjà sa première bande-annonce officielle, qui aide les téléspectateurs à plonger encore plus profondément dans le monde d’Amaranto Molina. Et avec l’avance officielle, il est clair qu’en plus du monde musical, dans cette histoire, l’essentiel est le travail d’équipe.

Il convient également de noter que cette histoire s’adresse à toute la famille et a pour but de relier différents âges. À son tour, quelque chose à souligner à propos de cette production est qu’elle a la participation de talents latins renommés. Eh bien, le casting est complété par Kevin Bury (« Pa-Pi-Yón »), Elena Vives (« Amalia »), Brainer Gamboa (« Romario »), María Fernanda Marín (« Lala »), Catalina Polo (« Martina » ), Gregorio Umaña (« Raphaelo »), Manuela Duque (« Roxana »), Salomé Camargo (« Cami »), Juan Camilo González (« Dardo »), Juan Diego Panadero (« Panchito »), Pitizion (« KJ ») , Juan Manuel Lenis (« Peter »), Luis Fernando Salas (« Ocampo »), Giseth, Deisy et Zoila Mariano (« Trillizas »), Melanie Dell’Olmo (« Sara ») et Sharik Abusaid (« Lina »).

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂