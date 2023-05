Disney+

Il ne reste plus grand-chose à retourner à Pandora ! Disney+ a confirmé la date de sortie d’Avatar : The Way of Water sur la plateforme de streaming et il en manque de moins en moins.

© IMDbAvatar : la voie de l’eau

Avatar : la voie de l’eau Il nous a ramenés à Pandora où Sully a élevé une famille tout en vivant paisiblement avec sa famille jusqu’à ce que la RDA décide de revenir avec des plans sinistres comme ceux de leur première invasion. Alors Sully décide de former un groupe de résistance pour chasser les envahisseurs de la maison légitime des Na’vi une fois pour toutes. Atteindra-t-il son objectif ? Disney+ Il a tout préparé pour ce retour.

Le film réalisé par James Cameron Ce fut un succès commercial qui a atteint 2,32 milliards de dollars de recettes, confirmant que l’intérêt pour cette franchise reste intact malgré le laps de temps qui sépare le premier film de sa suite. De cette façon, nous pouvons nous attendre à voir beaucoup plus de la saga dans les années à venir car il y a plus de suites prévues pour continuer cette histoire.

Avatar : la voie de l’eau Il a été très bien accueilli par les critiques spécialisés qui lui ont attribué un taux d’acceptation de 76% sur le site des critiques. Tomates pourries. En revanche, le grand public s’est montré encore plus bienveillant avec la suite de James Cameron atteignant un total de 92% d’acceptation avec plus de 10 000 critiques certifiés. Pas mal pour cette suite qui a rendu son créateur très nerveux et qui s’apprête maintenant à débarquer sur la plateforme Disney+.

Avatar : la voie de l’eau étoiles Sam Worthington comme Jake Sully, Zoe Saldana comme Neytiri, Sigourney Weaver comme Kiri, Stephen Lang comme Quaritch, Kate Winslet comme Ronal, Cliff Curtis comme Tonowari, Joel David Moore comme Norm, Edie Falco comme général Ardmore et Jemaine Clement comme Dr. Garvin, entre autres. Le film a un scénario de James Cameron, Rick Jaffa et Amanda Silver.

Quand Avatar: The Way of Water est-il diffusé sur Disney +?

Avatar : la voie de l’eau viendra sur la plateforme de streaming Disney+ le prochain 7 juin Alors maintenant, vous savez quelle date vous devez réserver pour retourner à Pandora et vivre une aventure impressionnante où les Na’vi doivent à nouveau protéger leur maison avec Sully comme protagoniste principal de cette histoire qui comprend également la famille qu’il a formée avec Neytiri. Épingle de sûreté!

