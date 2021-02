Disney + a battu Netflix: WandaVision avait plus d’audience que Bridgerton en janvier

2021 a commencé avec tout pour les services de streaming Disney + et Netflix, puisque deux de leurs productions se sont imposées dans le monde comme les plus vues ces derniers temps. ‘Bridgerton’ a le droit d’être la série la plus regardée de l’histoire de sa plate-forme, mais le succès a été éclipsé par la poursuite de la Univers cinématographique Marvel: «WandaVision».

Selon les données fournies par le fournisseur d’analyse télévisuelle, TVision, la fiction avec Elizabeth Olsen et Paul Bettany était le titre le plus populaire du premier mois de l’année aux États-Unis. Cette étude a été réalisée en donnant à chaque programme un «chiffre d’audience indexé», qui est déterminé avec au moins deux minutes dans une session de visionnage de contenu pendant au moins cinq minutes.

D’après la simple étude de celui-ci et les chiffres définitifs, ‘WandaVision’ a reçu une audience indexée de 8 127, contre 6 808 pour ‘Bridgerton’. Cela signifie qu’il a été vu un 81,3 de plus et les spécialistes soulignent que la stratégie de Disney était meilleure, car en publiant un épisode par semaine, cela le fait parler plus longtemps.

Loin des deux productions citées elles figurent dans le classement ‘Soul’ (6 537), ‘Night Stalker: The Hunt for a Serial Killer’ (4 954), ‘History of Swear Words’ (3012), ‘Cobra Kai 3’ (2 997), ‘Frozen 2’ (2,899), ‘ Wonder Woman 1984 ‘(2883),’ Lupin ‘(2639) et’ Cocomelon ‘(2172).

TVision mesure le visionnage des principaux flux américains, notamment Netflix, Prime Video, Hulu, Disney +, Apple TV, HBO Max, Peackock, CBS All Access et Discovery +, en suivant le visionnage de près de 25000 titres parmi 5000 foyers du pays. Pendant, La série à succès de Marvel se terminera le vendredi 5 mars.