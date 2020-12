Disney + a annulé la production de Lizzie McGuire

Mauvaise nouvelle pour les fans de Hilary Duff. L’actrice et chanteuse a annoncé sur ses réseaux sociaux que Disney Plus avait finalement annulé le redémarrage de sa série originale, Lizzie McGuire, dans laquelle elle allait jouer.

La série Lizzie McGuire avait été annoncée fin 2019, à quelques semaines du lancement de Disney Plus aux États-Unis. Ce projet a été présenté comme l’un des grands paris du service de streaming, faire revivre le personnage joué par Duff de 2001 à 2004 sur Disney Channel.

Il y a quelques jours à peine, Disney Plus a publié la liste des nouvelles séries et films qui arriveront sur la plateforme en 2021 et les années suivantes. Quelque chose qui a attiré l’attention des fans, c’est que le redémarrage de Lizzie McGuire n’était pas inclus dans la liste, et maintenant son protagoniste a confirmé que cela se produirait avec la production.

Dans une déclaration à ses fans via une publication Instagram, Hilary a déclaré: «J’ai été très honoré d’avoir le personnage de Lizzie dans ma vie. Elle a eu un impact très durable sur de nombreuses personnes, y compris moi-même. Voir la loyauté et l’amour des fans envers elle, à ce jour, signifie beaucoup pour moi. . Je reconnais que les efforts et les conversations ont été partout pour essayer de redémarrer le programme, mais malheureusement cela n’arrivera pas«







Les enregistrements avaient déjà commencé et le spectacle devait être présenté en première le 12 novembre 2020. Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus, le tournage a été retardé et la première reportée à 2021. Maintenant, la décision finale est qu’il n’y aura pas de redémarrage pour Lizzie McGuire.

« Je souhaite que tout redémarrage de Lizzie soit honnête et fidèle à qui serait Lizzie aujourd’hui. C’est ce que le personnage mérite. Nous pouvons tous prendre un moment pour pleurer l’incroyable femme qu’elle serait devenue et les aventures que nous avons vécues. Je suis si triste, mais je vous promets que vous avez tous fait de votre mieux et que les étoiles ne se sont tout simplement pas alignées. C’est de cela que cette année 2020 est faite. « Hilary a ajouté dans le même message.

La série originale a été créée par Terri Minsky et mettant en vedette Hilary Duff, Lalaine Vergara, Adam Lamberg, Jake Thomas, Halie Todd et Robert Carradine. Il avait 2 saisons diffusées sur Disney Channel dans le monde entier de 2001 à 2004 avec un total de 65 épisodes.