Disney+ : 5 séries et films à voir si vous avez aimé Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

Dans cette note, nous vous détaillons une liste de séries et de films à voir sur Disney+ si vous avez aimé Ant-Man et la Guêpe : Quantumania.



Ant-Man et la Guêpe : Quantumania inaugure la phase 5 de l’univers cinématographique Marvel (UCM) avec une aventure passionnante pleine d’action et d’humour. Le film, qui est déjà le plus regardé en Disney+nous réunit avec le duo de super-héros bien-aimé Scott Lang (Paul Rudd) et Hope Van Dyne (Evangeline Lily) alors qu’ils continuent d’étendre le MCU.

Ant-Man et la Guêpe : Quantumania : intrigue

Dans Dans Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Scott Lang fait face à de nouveaux défis lorsqu’il découvre que son ancien mentor, le Dr Hank Pym, a été kidnappé..

Ensemble à Hope Van Dyne, alias la Guêpeet avec l’aide de son amie et alliée, Cassie LangScott s’aventure dans le royaume quantique à la recherche de réponses et pour sauver pym.

Le film présente un mélange parfait d’action rapide, d’effets visuels époustouflants et de moments comiques. La chimie entre Paul Rudd et Evangeline Lily est palpable, et leur dynamique à l’écran est un plaisir à regarder. De plus, il pose les bases de futurs titres au sein de l’UCM, ce qui en fait une pièce maîtresse pour les fans de cet univers cinématographique.

Séries et films sur Disney+ à voir si vous avez aimé Ant-Man et la Guêpe : Quantumania

Si vous avez aimé Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et que vous recherchez plus de contenu lié à ce personnage, nous vous recommandons d’explorer d’autres séries et films disponibles sur Disney+ qui vous permettra de vous immerger encore plus dans le monde d’Ant-Man.

Ant-Man – Ant-Man (2015): Si vous voulez connaître l’origine du super-héros, vous ne pouvez pas manquer ce film. Dans celui-ci, Scott Lang devient le successeur de Hank Pym et utilise une combinaison spéciale qui lui permet de rétrécir, de s’agrandir et d’acquérir une grande force. Captain America – Guerre civile (2016): Dans ce film, Ant-Man a un rôle de premier plan lors de la bataille entre les différents super-héros. Les Avengers se sont divisés en deux camps, dirigés par Captain America et Iron-Man, en raison de leurs divergences sur la responsabilité de la destruction de Sokovia. Ant-Man – Short (2017): Cette série de courts métrages, disponible sur Disney+, montre Ant-Man combattant divers méchants et faisant face à des invasions extraterrestres miniatures. Rejoint par la Guêpe et Hank Pym, Ant-Man protège le monde dans cette série passionnante. Ant-Man et Guêpe (2018): Dans ce film, Scott Lang doit concilier sa vie de super-héros et celle de père. Alors qu’il tente de s’acquitter de ses responsabilités, il est confronté à une nouvelle mission urgente dans laquelle il doit combattre aux côtés de la Guêpe. Avengers : Fin de partie (2019): Ant-Man tient un rôle central dans ce film, qui marque la fin épique de la saga Infinity. Les Avengers se réunissent pour affronter Thanos et rétablir l’ordre et l’harmonie dans l’univers, dans le but de ramener les êtres chers perdus.

