Disney+ : 5 séries avec de bonnes critiques à apprécier sur la plateforme

Il existe de nombreuses plateformes qui occupent aujourd’hui le devant de la scène lorsqu’il s’agit de présenter un contenu de qualité supérieure, et Disney+ est l’un d’entre eux, avec les droits des personnages qui ont réussi à conquérir le cœur des publics du monde entier. Le service de streaming La Casa del Ratón a une interface attrayante, pleine d’options pour différents types de public. Aujourd’hui, nous vous présentons cinq séries de Disney+ ils ont une très bonne critique!

+ Série Disney + avec de bonnes critiques

5. Spider-Man (série animée)

Il est considéré comme l’une des séries animées de super-héros les plus réussies de l’histoire. Suivez de près les différents arcs d’intrigue des romans graphiques avec une esthétique soignée et une animation de haute qualité. Il présentait de nombreux personnages de l’univers Marvel comme Iron Man, Black Cat, Venom et Blade. La série se compose de 65 épisodes, initialement diffusés entre le 19 novembre 1994 et le 31 janvier 1998.







4. Journal d’un futur président

Racontée à travers le personnage central de la série tout en lisant son journal, la série est centrée sur la fille cubano-américaine de 12 ans Elena Cañero-Reed. Elle va à l’école comme tout le monde, mais elle a un désir très particulier : être présidente des États-Unis. L’émission raconte les relations qu’Elena développe avec sa famille et ses amis tout en vivant avec son frère aîné Bobby et sa mère, Gabi.







3. Et si… ?

Une série animée produite par Les studios Marvel qui réinvente la réalité de Univers cinématographique Marvel avec des situations connues du public qui subissent de profondes modifications et donnent lieu à des histoires nouvelles et intéressantes. De cette manière, Peggy Carter peut être le nouveau Capitaine Amérique ou T’Challa agir comme Seigneur des étoiles. Un monde de possibilités infinies, comme on dit L’observateur.







2. Comédie musicale au lycée : la série

Situé dans une version fictive de Lycée Est, l’institution où le film original a été tourné, suit un groupe d’adolescents passionnés de théâtre participant à une mise en scène de Comédie musicale au lycée : La comédie musicale comme une production scolaire. Il met en vedette Olivia Rodrigo, Joshua Bassett, Matt Cornett, Sofia Wylie, Larry Saperstein, Julia Lester, Dara Reneé, Frankie Rodriguez, Mark St. Cyr, Kate Reinders et Joe Serafini.







1. Loki

La série qui raconte les événements de la vie de Loki après ce qui s’est passé en Avengers : Fin de partie, quand il Dieu de la tromperie s’échapper en utilisant le pouvoir du Tesseract. Puis, il est arrêté par la TVA, une agence qui est destinée à s’occuper de la chronologie sacrée. L’émission montrera comment le méchant voyage à travers différentes époques jusqu’à ce qu’il trouve une variante de la sienne avec laquelle ils découvriront le secret de la TVA et la raison de la chronologie. Épingle de sûreté!







