Dishonored et Eximius sont les nouveaux jeux gratuits sur Epic Games Store

La promotion de »15 jours de jeux gratuits » de l’Epic Games Store se poursuit, et ce 29 décembre la plateforme a rendu deux titres entièrement gratuits pour tous ses utilisateurs : »Déshonoré » O »Eximius : saisir la ligne de front ».

Bien que pendant ces deux semaines de jeu gratuit nous n’ayons eu que 24 heures pour réclamer les titres gratuits de l’Epic Games Store, cette fois nous avons jusqu’au 5 janvier 2023 pour les réclamer et les ajouter à notre bibliothèque.

» Dishonored » est un jeu vidéo d’action et d’aventure à la première personne acclamé où nous nous mettons aux commandes d’un assassin mortel, pouvant utiliser toutes sortes de techniques de combat, l’utilisation d’armes, la fabrication d’artefacts et des pouvoirs surnaturels, ayant à votre disposition une foule de façons créatives d’abattre vos ennemis.

La version qu’Epic Games a mise gratuitement à disposition est la »Definitive Edition », donc en plus de l’histoire principale du titre, vous aurez également accès au DLC »The Dagger of Dunwall », »The Witches of Brigmore », »The Trials of Dunwall City » et »The Arsenal of the Voidwalker », des contenus téléchargeables qui prolongent bien plus les heures de jeu.

D’autre part, » Eximius : Seize the Frontline » est un jeu de tir coopératif avec des éléments de stratégie en temps réel, où vous devrez participer à des batailles compétitives 5 contre 5 avec une équipe de joueurs dans des jeux multijoueurs. Chacun des jeux sera varié, rapide et court, disposant d’un grand nombre de compétences pour soutenir votre équipe.

Le titre a été reconnu pour avoir une dualité entre le style de tir à la première personne et l’élément RPG, ce qui en fait une excellente option pour les joueurs qui aiment les deux genres.

Tout ce dont nous avons besoin pour échanger » Dishonored » et » Eximius » sur Epic Games Store est d’avoir un compte Epic Games. Dans le client, nous devrons accéder à la section Store et rechercher la section Jeux gratuits. Ce sont les derniers titres de la promotion »15 jours de jeux gratuits », ils peuvent donc être utilisés jusqu’au 5 janvier 2023.