Disgaea RPG fera ses débuts mondiaux sur mobile ce printemps

ForwardWorks a annoncé la sortie en anglais du mobile Jeu Disgaea RPG ce printemps. Boltrend Games a été annoncé pour publier la version anglaise du jeu.

Disgaea RPG se déroule dans The Netherworld, qui est plus profond que l’océan le plus profond et plus sombre que la grotte la plus sombre. Le monde chaotique est gouverné par des démons, des monstres et des Overlords. Bien que le Neverworld soit connu comme un endroit terrible, personne ne sait où le trouver.

Le jeu contiendra des histoires définies dans le Disgaea univers. L’histoire commence par une histoire sur Lazaro, le prince de feu le roi Krichevskoy. Le chapitre suivant met en vedette l’apprenti Angel Flonne. Entre chaque bataille, il y a des dialogues humoristiques entre les deux pour divertir davantage les joueurs.

Les joueurs auront la possibilité de choisir parmi un large éventail de personnages de la série. Au fur et à mesure que les joueurs progressent dans le jeu, ils augmenteront davantage leurs niveaux de puissance. Les personnages peuvent également être entraînés de différentes manières.

Salut doods:

Bienvenue dans le Nertherworld! 🥰🤩🥳🎈🎊

Nous annonçons par la présente que le Beta Test de DISGAEA RPG commencera!

Vous pouvez rejoindre ce voyage en téléchargeant l’application depuis Google Early Access (toutes les données seront effacées après le test) https://t.co/gxFuiSwFU7 pic.twitter.com/RU3Ez7V4v8 – Jeux Boltrend (@BoltrendGames) 5 janvier 2021

Disgaea RPG contient une histoire complètement originale conçue pour les appareils mobiles. Les fans de la série reconnaîtront instantanément les personnages. Les batailles peuvent être jouées à tout moment et n’importe où.

Seuls quelques pays ont eu la possibilité de participer au test d’accès à la bêta fermée en janvier. Les pays comprenaient le Canada, le Brésil, l’Australie et les Philippines. Le test n’a été effectué que par le jeu de Google Boutique.

Disgaea RPG est initialement sorti au Japon en mars 2019. Le titre est un spin-off du principal Disgaea séries. Après son lancement, le jeu était en panne pendant quelques mois pour maintenance. Le test bêta fermé devrait, espérons-le, fournir des informations pour stabiliser les serveurs.

Disgaea RPG sera libre de jouer. Le jeu devrait être lancé dans le monde entier, sauf en Chine continentale, à Taiwan, à Hong Kong, à Macao, à Singapour, en Malaisie et en Corée du Sud.

Le site officiel anglais et les comptes de médias sociaux ont déjà été révélés. Ces sites Web seront idéaux à suivre pour en savoir plus sur la prochaine version et les tests bêta.

Actuellement, les comptes de médias sociaux présentent certains des personnages du jeu. Les fans de longue date peuvent discuter de leurs personnages préférés et peut-être apprendre quelque chose de nouveau.

Disgaea RPG sera lancé dans le monde entier au printemps 2021.