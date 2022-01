(Dis)Enchantment dévoile la bande-annonce et la date de sortie de sa quatrième saison

Presque un peu plus d’un an que nous avons vu la dernière des aventures de Queen Bean, son compagnon Elfo et le démon Luci, une histoire qui a encore plus à raconter. (Désenchantementla série médiévale du créateur du simpson, Matt Groening, vient de sortir une nouvelle bande-annonce confirmant la quatrième saison. La comédie fantastique aura tous ses chapitres disponibles ensuite 9 février sur la plateforme de Netflix.

(Dis) Enchantment Part 4, développera les capacités de Bean, qui dans la partie 3, on a vu qu’il avait l’étrange capacité de conjurer la foudre pour se défendre contre des menaces telles que les gardes robots de Steamland, il est donc prévu que cette saison sera donnée un temps fort sur ces thèmes de la magie, des secrets et des pouvoirs magiques.

Dans la bande-annonce officielle, nous pouvons voir Bean retourner au château de Dreamland, après que sa mère l’ait emmenée en enfer pour rembourser sa dette. Il est également prévu qu’à un moment donné de la saison, il retrouvera Luci et Elfo, car nous nous souvenons que la tête du démon a été coupée la saison dernière et qu’Elfo a été kidnappé par les ogres.

D’autre part, on voit que les elfes se préparent à prendre le château par la force et que le roi Zøg est de retour, mais sans cheveux. Auparavant, le créateur Matt Groening avait révélé qu' »il y aura plus de saisons » et qu’ils ont déjà une fin dont ils sont « très satisfaits ».

(Dis)enchantment est une série d’animation pour adultes créée par le dessinateur américain Matt Groening et produite par The ULULU Company pour la plateforme Netflix. Les producteurs exécutifs sont Josh Weinstein et Groening lui-même. La série compte 30 épisodes répartis sur trois saisons à ce jour, dont le premier est sorti le 17 août 2018, le second le 20 septembre 2019 et le troisième le 15 janvier 2021.