Disenchanted ramène James Marsden et Idina Menzel pour Enchanted Disney + Sequel

Suite de Disney très attendue Enchanté 2, qui sera intitulé Désabusé, fait enfin de réels progrès, les stars James Marsden et Idina Menzel étant désormais confirmées pour revenir aux côtés d’Amy Adams et Patrick Dempsey. Cette confirmation vient du légendaire compositeur Alan Menken, qui a laissé échapper l’information tout en discutant du projet récemment, révélant également que Enchanté 2 a maintenant commencé le tournage.

« C’est vraiment bien. C’est en train de filmer. Amy Adams est dedans, Patrick est dedans. Idina Menzel est dedans … Jimmy Marsden. Ils sont dedans. »

Sorti en 2007, le premier Enchanté agit à la fois comme un hommage et une parodie des films classiques de Disney et des princesses d’autrefois. L’histoire commence avec la princesse Giselle d’Amy Adams bannie de son royaume par la méchante belle-mère de son amant. Transportée dans le monde réel, en particulier à New York, Giselle doit se frayer un chemin à travers une réalité qui manque d’animaux chantants et d’autres merveilles similaires afin de trouver un moyen de rentrer chez elle. Les choses se compliquent cependant lorsque Giselle rencontre un avocat, Robert (Patrick Dempsey), et se retrouve à tomber amoureuse de lui.

Réalisé par Kevin Lima à partir d’un scénario de Bill Kelly, Enchanté met en vedette Patrick Dempsey, James Marsden, Timothy Spall, Idina Menzel, Rachel Covey et Susan Sarandon aux côtés d’Amy Adams en tête. Le film original de Disney + était à la fois un chouchou critique et un énorme succès au box-office, gagnant plus de 340 millions de dollars dans le monde. Combinant à la fois une animation d’apparence traditionnelle et de l’action réelle et contenant des chansons du compositeur légendaire Alan Menken aux côtés du parolier Stephen Schwartz Enchanté fonctionne à merveille comme une lettre d’amour aux œuvres bien-aimées de Disney et un regard satirique sur ses nombreux tropes, les fans espérant un suivi depuis un certain temps.

James Marsden a joué dans le premier Enchanté en tant que Prince Edward, un prince narcissique, mais bon, qui finit d’entrer dans le monde réel pour tenter de sauver Giselle, Idina Menzel avec Nancy Tremaine, une créatrice de mode de New York qui tombe amoureuse d’Edward et part avec lui pour le royaume de conte de fées animé d’Andalasie. Recevoir le couple pour Désabusé ravira à coup sûr les fans, qui ont sans doute hâte de voir ce qu’ils ont fait.

Marsden a exprimé son désir de revenir dans le monde de Enchanté dans le passé, disant en 2011 que le studio devait se dépêcher avant que le temps du père ne fasse des ravages. « Je pense que l’horloge tourne sur celui-là », a déclaré l’acteur, qui n’est pas encore confirmé pour la suite. « Amy Adams et moi disons tous les deux: » S’il y a une suite, nous ne rajeunirons pas. « Puisque nous jouons une sorte de personnages animés sans âge. J’espère que nous le faisons. C’était quelque chose de vraiment spécial et je j’adore revenir et en faire une autre. «

Détails du tracé pour Désabusé sont actuellement gardés secrets, bien que l’on pense que l’histoire prendra en compte le temps qui s’est écoulé, la fille de Robert, Morgan, qui aurait été refondue. Désabusé mettra également en vedette un tout nouveau méchant, le studio recherchant actuellement l’actrice parfaite pour le rôle. Désabusé n’a pas encore de date de sortie mais sera diffusée en première sur Disney +. Cela nous vient grâce à la chaîne JLGB Virtual YouTube.

Sujets: Enchanted 2, Disney, Disney Plus, Streaming