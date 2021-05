Discuter avec votre moi passé comme option future: l’intelligence artificielle et des systèmes comme GPT-3 le rendent possible

Kasalinea Vitrine blanc laqué 2 portes avec éclairage LED en option design ARIEL-L 61 x P 43 x H 162 cm- Blanc Blanc

Laissez-vous séduire par le look simple et élégant de la vitrine blanc laqué 2 portes avec éclairage LED en option design ARIEL. Cette colonne de rangement fonctionnelle dispose de 2 espaces vitrine pour exposer vos plus beaux éléments de décoration ou votre plus belle vaisselle et le reste constitue un espace de stockage plus discret pour une sensation d'encombrement moindre. Profitez de l'option éclairage LED pour sublimer ce meuble de salon-séjour et lui apporter une touche de lumière pour un coté raffiné et soigné jusque dans les moindres détails. Ce meuble lumineux de forme simple et de coloris blanc s'accordera parfaitement avec votre intérieur et vos meubles existants. Si vous souhaitez un ensemble encore plus harmonieux, n'hésitez pas à consulter les autres meubles de la gamme ARIEL.