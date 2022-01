Discrédité : le monologue de Ricky Gervais qui anticipait l’annulation des Golden Globes

Les Golden Globes ils ont toujours été le prélude à Les Oscars, avec une cérémonie qui a reconnu à la fois le meilleur de la télévision et du cinéma et a anticipé plusieurs des grands prétendants à remporter les principales statuettes de L’Académie. Organisé par l’Association de la presse étrangère d’Hollywood (HFPA), étaient l’un des moments forts de la saison des récompenses et maintenant ils sont complètement discrédités par le scandale du manque de diversité et d’éthique.

En 2021, un rapport de Los Angeles Times a révélé que l’organisation ne comptait aucun membre d’ascendance africaine parmi ses plus de 80 membres. De plus, il a été détaillé que de nombreux électeurs ont été favorisés par différents divertissements qui ont influencé leur façon de choisir les gagnants. Tout cela fait CNB ont pris leur retraite et ont choisi de ne pas les diffuser, ainsi qu’ils ont perdu le soutien d’entreprises telles que Netflix Oui Amazone, et des acteurs de l’envergure de Tom croisière ou Marc Ruffalo ils ont parlé ouvertement contre eux. Même l’acteur de Pistolet supérieur il a rendu toutes ses récompenses en signe de protestation.

Le plus drôle, c’est que cette situation avait déjà été dénoncée il n’y a pas longtemps. C’était lors de la livraison de les Golden Globes 2020, où l’on a beaucoup insisté sur le manque de représentants de la communauté d’ascendance africaine parmi les candidats (ce qui a été répété dans les nominations des L’Académie et a donné naissance au hashtag « Oscars si blanc « ). A cette époque, le chauffeur en charge était le comédien Ricky Gervais, qui n’a eu aucun mal à attaquer l’organisation et ses collègues pour l’hypocrisie qui, selon lui, les caractérisait.

« C’est la dernière fois que je présente ces prix, alors je m’en fiche. Je plaisante… Je ne l’ai jamais fait. », a débuté Gervais avec son monologue d’ouverture. Dans son discours, il a parlé de « racisme » à partir de le HFPA: « De nombreuses personnes de couleur talentueuses ont été ignorées dans les catégories principales. Malheureusement, nous ne pouvons rien faire. HFPA c’est très, très raciste. Nous allions faire un in memoriam cette année, mais quand j’ai regardé la liste des personnes décédées, cela ne m’a pas semblé assez diversifié. La plupart étaient blancs. Et j’ai pensé : ‘Non. Pas sous ma garde ‘ ». Tout au long de la nuit, l’humoriste n’a manqué de faire des blagues sur aucun sujet sensible. Vous pouvez voir la vidéo complète sur ces lignes.

Protocoles de sécurité des Golden Globes

Enfin, lorsqu’il y a eu des spéculations sur un certain type de transmission via les réseaux sociaux, il a été confirmé que la 79e tranche de les globes d’or Ce sera un événement totalement privé, sans presse ni streaming. Cela a été confirmé par un porte-parole de le HFPA à Date limite, qui lui a également assuré : « Nous dévoilerons les mises à jour des gagnants en temps réel via le site de les globes d’or et nos réseaux sociaux ». En outre, il a été précisé que les résultats finaux seront annoncés dans un communiqué de presse une fois la cérémonie terminée, qui devrait durer environ 90 minutes.

Il a été précisé que la controverse autour du racisme et du manque d’éthique n’est pas liée à la décision de ne pas transmettre les récompenses. Chaque année, CNB payé environ 60 millions de dollars à le HFPA pour les droits d’émission et en 2018 a été conclu un accord qui a duré 8 ans. Le signal expliqué dans un communiqué qu’ils croient en la volonté de changement de l’organisation derrière les globes d’or, mais que sais-tu « Des changements de cette ampleur demandent du travail et du temps ». En tout cas, ils ne s’étaient pas opposés au streaming de la cérémonie, la décision de ne pas le faire revenait donc exclusivement à le HFPA.

