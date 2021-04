Discord présente une fonction de canaux de scène de type Clubhouse pour les conversations audio en direct

02 avril 2021 17:25:36 IST

Messagerie instantanée et plateforme de distribution numérique Discorde a introduit une nouvelle fonctionnalité appelée Canaux de scène pour aider les utilisateurs à organiser et gérer les événements audio. La fonctionnalité vient comme une compétition pour Pavillon, une application de chat audio, et Espaces Twitter qui est la fonction pour les conversations en direct. Dans un blog partagé sur le site Web de Discord, la société a déclaré qu’avec la fonction Stage Channels, les utilisateurs peuvent avoir une conversation avec certains auditeurs. Cette fonctionnalité permet de comprendre plus facilement qui attend son tour de parler et qui est au centre de l’attention dans la conversation.

Selon le billet de blog, chaque étape sera gérée par des modérateurs qui peuvent ajouter des membres du public lorsqu’ils souhaitent partager leurs contributions et peuvent les retransférer au public. Les modérateurs autoriseront les membres du public à participer lorsqu’ils «lèveront» la main en utilisant la fonction de Canaux de scène.

Les modérateurs de scène peuvent également désactiver, ajouter ou supprimer un haut-parleur. La dernière fonctionnalité peut être utilisée pour les interviews, la lecture de livres, le karaoké ou les AMA par les utilisateurs de Discord.

Canaux de scène peut être consulté sur Android, iOS, Windows, Linux, selon l’article du blog. Les utilisateurs de Reddit avaient déclaré qu’ils avaient pu voir la nouvelle fonctionnalité le mois dernier mais qu’ils n’étaient pas en mesure de l’utiliser.

D’autre part, l’application de chat audio Pavillon qui fait maintenant face à la concurrence de Discord Canaux de scène n’est pas encore disponible sur Android.

Son PDG et fondateur Paul Davison avait déclaré que la version Android de Pavillon est en préparation et sera bientôt disponible pour les utilisateurs.

.

