Disco Elysium: The Final Cut Patch 1.5 est la troisième mise à jour du jeu en moins d’une semaine sur PS5, PS4

Bon dieu, ils continuent juste à venir! Le développeur ZA / UM a publié encore un autre mise à jour pour Disco Elysium: The Final Cut sur PlayStation 5 et PlayStation 4. Le patch 1.5 est le la troisième mise à jour pour le RPG en moins d’une semaine, avec 1.3 déployé le lundi et 1.4 le lendemain. Il n’y a aucune faute à ce niveau d’engagement.

Le patch 1.5 fait 913 Mo et vise à corriger davantage de bogues. Pour autant que nous sachions, les plus gros problèmes du jeu ont été réglés à ce stade (pour la plupart des joueurs), mais le studio est clairement toujours désireux d’appliquer le vernis. Espérons que ce ne sera pas beaucoup plus longtemps avant que le titre ne soit en parfait état.

