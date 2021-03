Disco Elysium: The Final Cut Out Now sur PS5, PS4

Près de 18 mois après l’annonce du projet, le jour est arrivé: Disco Elysium: The Final Cut est désormais disponible sur le matériel PlayStation. Le jeu peut être téléchargé sur le PS Store au prix de 34,99 € / 39,99 € (il y a une réduction de 20% dans le temps), avec les joueurs PS5 traités à 60 images par seconde en résolution 4K ainsi que l’utilisation du DualSense manette. Le RPG isométrique primé est également disponible sur PS4, mais la version de dernière génération offre une expérience moindre. Une version physique suivra dans le futur. Mais avec la version PC actuellement assise sur un score Metacritic de 91 (pour le jeu de base), appuyer sur la gâchette sur Disco Elysium: The Final Cut aujourd’hui semble être une idée sensée.

Mais où est la critique de Push Square PS5? Eh bien, nous avons littéralement reçu notre code de révision il y a deux heures. Nous voulions vous apporter notre verdict pour coïncider avec le lancement du jeu, mais cela n’a pas été possible cette fois-ci. Le revers signifie que notre critique Disco Elysium: The Final Cut est très peu susceptible d’être publiée cette semaine. La semaine prochaine est un objectif beaucoup plus réaliste et sain pour ce scribe.

Donc, Disco Elysium: The Final Cut est censé être un RPG exceptionnel, mais tout est basé sur ce que tout le monde a dit. Pour nos propres pensées et opinions, reprenons la semaine prochaine. Envisagez-vous d’acheter Disco Elysium: The Final Cut aujourd’hui? Partagez vos premières impressions dans les commentaires ci-dessous.