Disco Elysium: The Final Cut n’est plus interdit en Australie

Disco Elysium: Final Cut son interdiction a finalement été levée Australie.

Deux mois après que le Australian Rating Board ait refusé d’évaluer le jeu en raison de ses problèmes de toxicomanie, de violence, de criminalité et plus encore, le jeu a reçu une nouvelle note. R 18+. Cela signifie que seuls les adultes de plus de 18 ans peuvent acheter et jouer au jeu.

En mars, le comité de classification a déclaré que la classification du jeu en tant que «jeux informatiques» décrivant, exprimant ou traitant de questions de sexe, de toxicomanie ou de toxicomanie, de crime, de cruauté, de violence ou de phénomènes dégoûtants ou abominables était ainsi refusée. qui violent les normes de moralité, de décence et de décorum généralement acceptées par les adultes raisonnables dans la mesure où ils ne devraient pas être classés ».

Avec un nouveau document et une revue détaillée de Disco Elysium: la coupe finale, il a «suffisamment de dissuasion pour l’usage de drogues pour lui permettre de s’inscrire dans la cote R 18+ avec des conseils aux consommateurs sur« les problèmes à fort impact, le langage vulgaire et la consommation de drogues ».

Disco Elysium est finalement sorti en Autriche, où il a été interdit.

16 mai 2021





Disco Elysium: The Final Cut est l’édition définitive du célèbre jeu 2019, qui propose désormais de nouvelles missions, plus de doublage, des cinématiques supplémentaires et plus de formes de contenu.