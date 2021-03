Disco Elysium: The Final Cut a refusé la classification australienne

Disco Elysium: The Final Cut s’approche de sa date de sortie prévue le 30 mars 2021, mais ceux d’entre vous en Australie qui veulent jouer au jeu devraient freiner. L’Australian Classification Board a refusé de donner au jeu une note officielle, ce qui signifie qu’un lancement de PlayStation 5 et PS4 sur le territoire est plutôt improbable. Il y a toujours la possibilité d’acheter le jeu via une autre vitrine régionale ou d’importer une copie physique quand ils seront disponibles, mais il ne semble pas que le titre développé par ZA / UM arrivera dans les rayons des magasins dans le pays ci-dessous.

Le refus de classement est accompagné de l’explication suivante expliquant pourquoi: «Le jeu informatique est classé RC… comme des jeux informatiques qui« décrivent, expriment ou traitent d’une autre manière des questions de sexe, de toxicomanie ou de toxicomanie, de crime, de cruauté, de violence ou de révolte ou de répugnance phénomènes de telle manière qu’ils contreviennent aux normes de moralité, de décence et de convenance généralement acceptées par des adultes raisonnables dans la mesure où ils ne devraient pas être classés. «

La consommation de drogues et d’alcool joue en effet un grand rôle dans la boucle de gameplay de Disco Elysium, et cela semble être le problème qui empêche le Australian Classification Board de procéder à l’attribution d’une note. Curieusement, le jeu PC original de 2019 pourrait en fait être joué par Ozzies dans leur région d’origine, mais cela n’a pas été noté.

Vous venez d’Australie et vous espérez jouer à Disco Elysium sur PS5 ou PS4? Comment vous sentez-vous à ce sujet? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.