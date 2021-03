Disco Elysium PS5, la date de sortie de la PS4 sera dévoilée cette semaine

Et poussent un soupir de soulagement, tout le monde. Disco Elysium: The Final Cut sera officiellement daté de sa sortie sur PlayStation 5 et PS4 à un moment donné cette semaine. Arrivant sur les deux consoles à un moment donné plus tard ce mois-ci, les acheteurs en herbe avaient commencé à craindre un peu que le jeu n’atteigne pas sa fenêtre de sortie d’origine en mars. Cela ne semble pas être le cas, cependant, car une annonce est maintenant imminente. Ainsi, le RPG isométrique très attendu arrivera à la fois sur PS5 et PS4 dans les 16 prochains jours.

La confirmation vient via la page officielle Discord du jeu, où « Mikk » a rassuré une fois de plus les fans. Il a dit: « Sonnerie également pour dire que vous aurez une date de sortie cette semaine. » Simple et direct, nous l’aimons. Nous vous apporterons cette date de sortie insaisissable chaque fois qu’elle sera confirmée, bien sûr. En attendant, n’oubliez pas de consulter notre récente interview avec le développeur ZA / UM. L’écrivain Justin Keenan explique le contenu bonus que The Final Cut apportera, comment le processus de portage PS5 s’est déroulé et comment le jeu sera mappé sur un contrôleur.