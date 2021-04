Disco Elysium Patch 1.3 maintenant disponible sur PS5, PS4 et corrige des bugs, des verrous souples

Pendant que Disco Elysium: la coupe finale n’a pas été lancé dans le meilleur état sur le matériel PlayStation, vous devez féliciter le développeur ZA / UM pour son engagement à réparer le RPG isométrique aussi rapidement que possible. Dans la foulée de la mise à jour de la semaine dernière, le patch 1.3 est disponible au téléchargement dès maintenant sur PS5 et PS4. Ce dernier promet de corriger « une myriade de bugs, de verrous logicielles et d’erreurs d’interaction ». L’équipe est maintenant déjà de retour au travail sur la mise à jour 1.4, qui, nous l’espérons, arrivera également dans un proche avenir.

Le studio a déjà décrit ce que le patch 1.3 ferait à Disco Elysium: The Final Cut, avec des correctifs pour de nombreuses invites d’interaction incluses. La trajectoire de Kim serait également améliorée, les états de sauvegarde ne devraient plus être interrompus et la mise à jour devrait enfin permettre aux utilisateurs concernés d’interagir avec cette voiture et ce château de sable foudroyés. Nous mettrons à jour cet article si le rédacteur en chef Robert Ramsey confirme que le bogue a bien été corrigé dans sa propre procédure. La mise à jour 1.3 résout-elle enfin un problème que vous aviez rencontré dans Disco Elysium: The Final Cut? Faites un rapport dans les commentaires ci-dessous.